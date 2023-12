Permanencia de Reyes Rodríguez Mondragón al frente del TEPJF se definirá el lunes

Tras una rebelión, tres magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dieron un duro golpe para quitar a Reyes Rodríguez Mondragón de la presidencia del máximo tribunal electoral, ante la falta de consenso, confianza y apoyo de todos sus colegas.

Los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes Barrera y Mónica Soto Fregoso solicitaron, en una sesión pública, la renuncia de Reyes Rodríguez porque ya no le tienen confianza y ante desacuerdos en las medidas administrativas que se tomaron desde la comisión de administración del máximo tribunal electoral.

Acusado de hostigamiento

Los magistrados acusaron a Reyes de hostigamiento al secretario general de acuerdos y permitir una extraña intervención de despachos de abogados en la vida del Tribunal Electoral Federal.

Ante este hecho, Reyes Rodríguez dijo que será el lunes 11 de diciembre cuando se pueda procesar su renuncia, pero los magistrados rebeldes solicitaron solo 15 minutos de receso para poder procesar un acuerdo.

"El lunes comunicaré mi decisión", expresó Créditos: Especial

Los tres magistrados regresaron al pleno, pero sin la presencia de Reyes Rodríguez Mondragón y la magistrada Janine Otálora Malassis, quienes rompieron el quórum para evitar que se procese la renuncia, por lo que la permanencia de Reyes queda en vilo hasta el lunes.

La magistrada Mónica Soto detalló que en esos 15 minutos de receso trataron de convencer a Reyes para que se procese hoy mismo su renuncia, pero no aceptó, se levantó de su silla y muy enojado abandonó la reunión privada.

"Se levantó de su silla y huyó del pleno privado. Salió molesto. No darle la espalda y salir por la puerta de atrás cuando la democracia y el proceso electoral nos llama. No va a poner en peligro un proceso electoral", dijo la magistrada Soto.

Ahondó que al evadir Reyes la sesión que analizaría la permanencia en la presidencia, denota una falta de responsabilidad pública e institucional, además de que viola la Constitución.

"No puedes dejar la silla vacía. He perdido la confianza en el presidente del tribunal", aseveró.

No es un derecho

Al respecto, el magistrado Felipe de la Mata sostuvo que la presidencia del TEPJF no debe ser vista como un derecho o un feudo, pues Reyes les había propuesto que la Suprema Corte pudiera definir la renuncia a la presidencia.

"Esa propuesta de Reyes hace una razón adicional para tener una pérdida de confianza del actual presidente, pues esa solicitud atenta contra la independencia y autonomía a la que estamos obligados a defender

"Con profundo respeto debo señalar que no puede estar al frente de este tribunal si no cuenta con el consenso ni el apoyo de sus colegas... esa confianza la he perdido en torno a quien ejerce la presidencia, lo que para mí sí resulta una causa grave que obliga a separarse de la presidencia", dijo de la Mata.

En una conferencia de prensa fuera del pleno, Reyes Rodríguez y Janine Otálora detallaron que será hasta el lunes que se defina la renuncia a la presidencia del TEPJF.

"El lunes comunicaré mi decisión", expresó.

Reyes argumentó que rompió el quórum porque los tres magistrados pidieron una sesión privada para resolver la renuncia, lo cual no era el acuerdo que habían tomado.

