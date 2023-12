Ministro Javier Laynez Potisek frena extinción de fideicomisos del Poder Judicial

El ministro Javier Laynez Potisek frenó la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF). El integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por legisladores de la oposición contra la eliminación de los instrumentos financieros.

Estos recursos no podrán ser utilizados para otro fin hasta que la Corte resuelva de fondo el asunto.

Se concede la suspensión solicitada por las diversas senadoras y senadores, así como determinadas diputadas y diputados del Congreso de la Unión, en los términos y para los efectos que se indican en este proveído

Sigue leyendo:

No habrá multas en Oaxaca por entonar canciones altisonantes, mendigar e insultar: SCJN lo declara inconstitucional

Senado de la República perfila acuerdo para elegir a ministra de la SCJN

“La medida cautelar surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superviniente”, indica el acuerdo del ministro.

"Los impedimentos no se pueden plantear en acciones de inconstitucionalidad ni en controversias constitucionales" Créditos: Cuartoscuro

Acciones de inconstitucionalidad

En días pasados, el Pleno de la Corte desechó la petición de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal de que Laynez Potisek estaba impedido para conocer del asunto.

“Los impedimentos no se pueden plantear en acciones de inconstitucionalidad ni en controversias constitucionales debido a que dichas figuras no están previstas por la ley reglamentaria [...] A diferencia de otros juicios y otros procedimientos donde viene expresos y previstos en las normas procesales correspondientes la posibilidad tanto de la recusación como del impedimento”, dijo Laynez Potisek el pasado 21 de noviembre, minutos antes de que la Corte determinara por unanimidad que no procedía el impedimento planteado por la Consejería.