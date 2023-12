Una volcadura deja 11 lesionados en Jalisco, hay caos vial en la autopista a Chapala

Protección Civi de Jalisco dio a conocer que esta mañana un autobús de pasajeros sufrió una volcadura en la carretera que va Guadalajara a Chapala a la altura de "Buenavista", en Ixtlahuacán de los Membrillos. Hasta el momento se reportan 11 personas lesionadas. Este accidente ha provocado caos vial en la zona, por lo que elementos de seguridad, así como bomberos llegaron al lugar para atender la situación. Por el momento no se sabe qué provoco esta volcadura.

Los automovilistas que se dirigen hacia el Área Metropolitana de Guadalajara son los más afectados por este percance que movilizó a muy tempranas horas a las autoridades, quienes acudieron al lugar de los hechos inmediatamente de que algunas personas hicieran el reporte.

Este autobús que salió de la carretera transportaba personal. Testimonios que vieron lo sucedido informaron que 4 personas pudieron salir por su propio pie, pero las demás necesitaron ayuda de dejar la unidad. Los servicios médicos del municipio de Ixtlahuacán, así como la Cruz Roja de Chapala también acudieron a la zona para atender a los lesionados.

Bomberos de Jalisco atienden el accidente.

Foto: X @PCJalisco

¿Qué pasó en la carretera a Chapala en Jalisco?

Versiones no oficiales aseguran que el conductor del autobús perdió el control y se desbarrancó al lado de la carretera. Dicen que el chofer se dio a la fuga después del accidente, sin embargo, están confirmando que no se haya ido entre los lesionados. Autoridades aseguran que afortunadamente no hubo muertes por el percance.