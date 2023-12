“Le di amor y me pagó mal”: la última publicación de un feminicida antes de matar a su novia

El feminicidio de una adolescente, identificada como Jazmín D’Alessandro - de tan solo 15 años -, ha conmocionado a miles de habitantes en la comunidad de La Plata, en Argentina. De acuerdo con la investigación de la policía, la joven perdió la vida luego de que su novio, Daniel Alberto Sasiain - de 25 años - la lanzó desde el primer piso de un edificio en construcción.

Tras el crimen -ocurrido el pasado 30 de noviembre- el sospechoso fue detenido y quedó bajo el resguardo de las autoridades, quienes iniciaron una investigación por el delito de homicidio. En este sentido, han salido a la luz las publicaciones que el feminicida realizó en sus redes sociales horas antes de asesinar a su novia, en las cuales acusó a la menor de edad por presuntamente haberle sido infiel.

El agresor fue detenido. Foto: Facebook Daniel Sasiain.

¿Cuáles fueron las últimas publicaciones del feminicida antes del crimen?

Las publicaciones del feminicida han causado conmoción entre la comunidad argentina, pues colectivos feministas, así como amigos y familiares de la víctima, comentan que el hombre ya había dado señales de lo que estaría por suceder. En uno de sus últimos posteos, Daniel Alberto escribió lo siguiente: “hoy es un día más como cualquiera, solté el amor que tenía por una persona que le di amor y me pagó mal”.

Horas más tarde, Daniel llevó a su novia a un edificio en construcción y - según el reporte de testigos - le reclamó por una supuesta infidelidad. La discusión verbal escaló rápidamente y el hombre comenzó a golpear a la menor de edad, hasta que finalmente la lanzó desde el primer piso de la construcción. La adolescente perdió la vida como consecuencia de las severas heridas que sufrió tras la paliza y la caída.

Compartía mensajes para su pareja. Foto: Facebook Daniel Sasiain.

Daniel presumía su "amor" en redes sociales

Días antes del feminicidio, Daniel compartió una serie de mensajes para su novia Jazmín, en los cuales aparentemente presumía el amor que tenía por ella: “Te amo infinitamente, no sabes lo feliz que me haces. Te amo y nunca te voy a dejar de amar. Este amor no tiene ni comienzo ni fin, esto es para toda la vida, nunca voy a dejar de sentir lo que siento por vos. “Nosotros sí somos real, hasta la muerte. (...) Nadie nunca nos va a separar, eso te lo puedo asegurar. Te amo una banda mi amor”, se lee en una de las publicaciones.

Los hechos, así como los mensajes en redes sociales, han desatado la indignación de cientos de personas en Argentina, quienes piden que el caso no quede impune y que el feminicida reciba una sentencia por el homicidio de Jazmín, quien tan solo tenía 15 años al momento del crimen.