Con aplicación Emergencia Carretera han atendido 325 incidentes, 25 han sido por temas de seguridad

A través de la aplicación Emergencia Carretera que las autoridades implementaron para auxiliar a los conductores que circulan por carreteras estado y cercanas, se han atendido 325 incidentes

“Hemos registrado 325 incidentes en los que hemos acudido, aquí no están incluidos falsa alarma o me equivoqué, 325 efectivos, de los cuales únicamente 25 han sido por temas de seguridad, en su mayoría siempre son auxilios viales y en total de esos 325, el 40 por ciento refiere la zona de Aguascalientes hacia Jalisco”.

Hasta el momento se tienen más de 5 mil descargas efectivas de la aplicación de auxilio, en la cual es de suma importancia que el usuario ponga todos sus datos.

“Porque es importante porque en una emergencia cuando ellos solamente presionan el botón del centro de la aplicación si no les pude regresar la llamada, si no me pueden decir que está pasando, yo sé que es un usuario registrado y vamos a enviar ayuda”

La aplicación sirve no solo en Aguascalientes sino en carreteras en los límites.

“Si ya pase las puertas y tengo un incidente, esta aplicación funciona, está ya en coordinación con los 5 C5 que somos limítrofes, los cinco estados que tenemos colindancia estamos conectados, para que una vez que me aplica, por ejemplo en la zona de Jalisco, vamos a suponer que es la zona de Lagos que es donde más nos llegan los alertamientos o hacia León, si a mí me toca el botón y no me dice que está pasando, la patrulla más cercana ya sea de León o Jalisco, Zacatecas o Aguascalientes vamos a llegar”