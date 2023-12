¿Quiénes eran los jóvenes presuntamente asesinados en Celaya por "El Verdus"?

El pasado domingo 3 de diciembre fueron encontrados los cuerpos de cinco jóvenes, en la colonia Primera Fracción de Crespo, de la ciudad de Celaya, Guanajuato. De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE), fueron localizados sin vida: Jesús Virgilio y Pablo Fabián Orozco Mateos, quienes eran hermanos, Pedro Mateos, su primo, así como José Eduardo Freire Ortega y Bryan Jesús Amoles Gasca. Sin embargo, un día después fue localizado el cuerpo de Luis Giovanni Juárez Figueroa.

El Fiscal General de Guanajuato, Carlos Zamarripa, detalló que las primeras investigaciones indican que los seis jóvenes se encontraban en Querétaro, pero luego se dirigieron a un balneario de Arreguín de Abajo, ubicado en los límites de Celaya y Cortazar, donde fueron secuestrados por un grupo criminal.

Fueron asesinados el 3 de diciembre. Foto: Especial

Este jueves fue detenido “El Verdus”, presunto autor material de los asesinatos de los jóvenes que fueron encontrados sin vida el 3 de diciembre 2023, en la Colonia Primera Fracción de Crespo en la ciudad de Celaya. La Fiscalía de Guanajuato difundió esta mañana un video sobre la detención.

Su captura se logró con una orden de aprehensión, la cual fue otorgada por un Juez. En las próximas horas de este día, el inculpado será presentando ante un Juez, para que un Agente del Ministerio Público le formule imputación y solicite su vinculación a proceso penal.

Este día fue capturado según la FGE de Guanajuato. Foto: Especial

¿Quiénes eran los seis jóvenes asesinados en Celaya?

Jesús Virgilio Orozco Mateos

Edad: 22 años

Era pasante en la especialidad de Cirugía en la Universidad Latina de México. Era hijo de la exdirectora del DIF de Celaya, Fabiola Mateos Chavoya. Además, era conocido en TikTok como Pana Mathews, donde actualmente cuenta con más de 48 mil seguidores y en donde compartía videos sobre deportes, especialmente de futbol.

Era conocido en TikTok como Pana Mathews. Foto: Especial

Pablo Fabián Orozco Mateos

Edad: 18 años

Inspirado por su hermano mayor, Fabián comenzó a estudiar este año, el primer semestre de Medicina en la misma institución que Jesús, él al igual que su hermano Jesús y su primo Pedro fueron torturados y luego asesinados.

Tenía tan sólo 18 años. Foto: Redes Sociales

Pedro Mateos Puente

Era primo de Jesús y Fabiá, estudiaba pediatría en la ULM, uno de sus compañeros de especialidad era justamente José Freire,o otras de las víctimas de este multihomicidio. Su padre trabajaba en el gobierno municipal de Celaya en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Público, JUMAPA.

Estudiaba la especialidad de Pediatría. Foto: Redes Sociales

Bryan Jesús Amoles Gasca

Este joven que al igual que los demás no tenía más de 25 años, quería ser médico cirujano de la Universidad Latina de México (ULM, es el quinto joven hallado sin vida en Celaya.

Estudiaba la especialidad de cirugía. Foto: Facebook

José Eduardo Freire Ortega

Estudiaba la especialidad de Pediatría en la ULM, de acuerdo con medios locales era hijo de un reconocido paramédico de la Cruz Roja. Su cuerpo fue encontrado en un auto de la marca Mazda color negro, al igual que el de los cuatro jóvenes antes señalados.

Estudiaba pediatría. Foto: Redes Sociales

Luis Giovanni Juárez Figueroa

Edad: 18 años

Es la sexta víctima de la masacre de estudiantes en el municipio de Celaya. Su cuerpo fue encontrado en la Comunidad de Crespo. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) no era estudiante de la ULM como todos los demás, sino del Instituto Vicente Guerrero (INSVIG).

¿Qué dijo AMLO sobre el asesinato de los jóvenes de Celaya?

En conferencia de prensa desde el Palacio Nacional, el pasado 6 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador relacionó el asesinato de los jóvenes en Celaya, Guanajuato, con el consumo de drogas, así como a la lucha por el control del territorio entre los narcotraficantes.

"Acaba de haber un problema lamentable en Guanajuato, hace dos días, de un asesinato de jóvenes y tuvo que ver con consumo de droga, entonces, eso que se está combatiendo allá y aquí, no queremos que se extienda", expresó en la Mañanera.

El mandatario mexicano destacó que el problema del consumo de drogas no se da en todo el país. Indicó que es mínimo en Oaxaca, Chiapas, Yucatán , así como en Sinaloa y Jalisco, aclarando que en estos dos últimos estados se trata de tráfico y no de consumo. Al respecto de sus declaraciones, Fabiola Mateos, madre de Jesús y Fabián, mostró su indignación, señalando que el presidente no tenía certeza de las cosas y que su comentario había resultado muy doloroso.