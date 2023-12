¿Qué es la eritrosina? Sustancia de la Gelatina D Gari que es dañina, según Profeco

La revista Poder del Consumidor alertó a la población por el consumo de la gelatina de sabor uva de marca D' Gari al asegurar que esta contiene una sustancia que podría ser nociva para la salud y derivar en enfermedades como el cáncer.

Anteriormente la revista que publica contenido y anuncios de la Profeco había expuesto que este tipo de gelatinas de sabores no cuentan con la calidad que tendría que tener el producto, además de exceder en el límite de azúcar y aditivos como la eritrosina, una sustancia que puede ocasionar un riesgo neuronal y físico.

Revista Poder del Consumidor alerta por consumo de gelatina D'Gari

¿Qué es la eritrosina?

Tras el anuncio de la radiografía que expuso la revista en su cuenta de X, el nombre del colorante que pretende emular el sabor y color de la uva resaltó ya que la revista lo señala como "colorante cancerígeno".

En la radiografía del producto cuestionan la publicidad que muestra un racimo de uvas, sin embargo subrayan que "no contiene ninguna". En contraste mencionan que está llena de colorantes y sabores artificiales que pueden afectar a los niños que son quienes usualmente la consumen.

Pese al anuncio, a la eritrosina también se le conoce como "colorante rojo" y es usado para preparar algunos cócteles y alimentos principalmente los productos lácteos y sus derivados, tales como: yogurt, queso, helados, crema o leche.

De acuerdo con la Federación de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas in inglés) hay una lista de colorantes que no están permitidos, entre ellos la Eritrosina (E-127) o rojo violeta que no ha pasado la prueba para su certificación.

Las pruebas que se le han realizado al colorante sintético, exponen que al consumirlo puede causar fotosensibilidad y podría ser cancerígena, en cuanto a los daños neuronales que destacan el surgimiento de un trastorno de deficit de atención (TDAH) aún no han sido verificados.