"Ahora quién me dirá 'te amo, má'": el mensaje de la madre de uno de los jóvenes asesinados en Salvatierra

El ataque armado ocurrido este fin de semana en una posada en el municipio de Salvatierra, Guanajuato, ha dejado gran conmoción no sólo en dicho estado, sino en todo el país. Esto, especialmente por el lamentable fallecimiento de 12 jóvenes entre los que se encuentra Héctor Almaraz, a quien su madre, la señora Ana Maura Rivera, le ha dedicado un conmovedor mensaje para expresarle lo que deja su ausencia.

A través de una publicación en Facebook, Ana Maura expresó el dolor que deja la partida de su hijo. En las líneas que escribió desde su perfil, compartió todo aquello que extrañará de Héctor. Desde sus "regaños" y cantos, hasta la música diaria y, por supuesto, sus expresiones de amor.

"(..) quién va a cantar y escuchar música todo el día, quién me va a regañar por estar achacosa, quién se acostará junto a mí para que le rasque la cabeza, quién me dirá "te amo má" cada vez que me llamaba (...)", expresó la señora Ana Maura en redes sociales.

"Vuela alto y canta a todo pulmón": el mensaje de la madre de Héctor

La madre de Héctor le agradeció al joven por haber sido su hijo. Créditos: Facebook/Ana Maura Rivera.

En el mensaje que Ana Maura publicó en su perfil de Facebook aprovechó para agradecerle a Héctor por haberle permitido ser su madre durante 16 años y coincidir en esta vida con él. Asimismo, le aseguró que siempre será "la irreverencia más bonita, el corazón más puro y la sonrisa más sincera".

Además de los agradecimientos hacia el joven, la mujer no perdió la oportunidad para expresar todo el dolor que el fallecimiento de su hijo le deja. En este sentido, manifestó que aunque la vida sigue, aún no sabe cómo continuar con ella ahora que no tiene a su ser amado a su lado, pero aún así le pidió que volara alto.

"(...) sigues siendo un ángel pero ahora allá entre nubes de algodón, eras mucha gente para éste mundo tan podrido!! Vuela alto y canta a todo pulmón "Una aventura" y "Una página más" que es lo que más te gustaba!!!", dijo la madre de Héctor.

Mensaje de la madre de Héctor. Créditos: Facebook/Ana Maura Rivera.

¿Qué pasó en la posada de Salvatierra, Guanajuato?

La madrugada del 17 de diciembre se llevaba a cabo una posada con varios jóvenes en la exhacienda de San José del Carmen ubicada en el municpio de Salvatierra, Guanajuato. No obstante, los festejos terminaron cuando un grupo armado irrumpió en el lugar y comenzó a disparar a las y los presentes, dejando un saldo de varios heridos y al menos 12 fallecimientos.

De acuerdo con un comunicado emitido por el gobierno del municipio, además de las agresiones, dos vehículos y dos motocicletas fueron incendiadas. Cabe señalar que el presidente municipal de Salvatierra, Germán Cervantes Vega, publicó un video junto con el secretario de Gobierno, Jesús Oviedo, a fin de condenar la agresión.

"Estamos aquí el municipio y el estado para poder trabajar conjuntamente con la Fiscalía del estado y poder esclarecer esta situación tan lamentable", aseguró Cervantes Vega.

¿Cómo va la investigación por la masacre en Salvatierra, Guanajuato?

Hasta el momento, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, informó que ya giró las órdenes correspondientes a fin de que las autoridades del estado se encarguen de dar con el paradero de las personas responsables de la agresión. De hecho, la Fiscalía General de Justicia de la entidad dio a conocer que se asignaron "células de trabajo multidisciplinarias con especialidad en homicidios" para esclarecer los terribles hechos.

Las autoridades de Guanajuato ya investigan los hechos. Créditos: Facebook.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel Manuel López Obrador (AMLO) calificó el evento como un "crimen atroz". Aunque el primer mandatario señaló que ya existen algunas posibles hipótesis, aclaró que por el momento no pueden adelantar nada y que las indagatorias están en manos de las autoridades de Guanajuato.