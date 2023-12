¿Qué trabajadores descansan el 12 de diciembre? Esto dice la Ley Federal del Trabajo

El 12 de diciembre es una de las fechas más importantes para los católicos, quienes conmemoran el Día de la Virgen de Guadalupe. De acuerdo con creencias religiosas, esta fecha conmemora el día que la Virgen María se le apareció a Juan Diego, un hombre azteca convertido al cristianismo, en el año 1531. Por este motivo, decenas de trabajadores se preguntan sí el próximo martes será un día de descanso oficial o tendrán que acudir a sus trabajos como habitualmente lo hacen.

Para aclarar la duda existe la Ley Federal del Trabajo, la cual establece que para este 2023 únicamente habría siete días de descanso obligatorio para los trabajadores de todo el país. Hasta el mes de diciembre ya han pasado seis, por lo que únicamente queda un día festivo más para el resto del año; se trata del 25 de diciembre, una fecha en la que las empresas no podrán obligar a los empleados a prestar sus servicios.

El 12 de diciembre es un día importante para los católicos. Foto: especial.

¿Quiénes descansan el 12 de diciembre?

De acuerdo con el calendario el único día festivo que falta es el lunes 25 de diciembre. Cabe mencionar que en caso de que los trabajadores no puedan gozar de su día de descanso, los patrones deberán darles un salario doble por el servicio prestado; es decir, se les deberá de pagar el salario diario normal mas el doble. No obstante, el 12 de diciembre no es un día de descanso obligatorio, por lo que todos los trabajadores deberán presentarse a sus respectivos empleos.

Las únicas personas que podrán descansar el 12 de diciembre son aquellas que laboren en bancos, ya que el 12 de diciembre también se conmemora el Día del banquero, una fecha en la que las empresas suelen dejar descansar a quienes atienden las sucursales bancarias.

Los trabajadores de bancos podrían descansar ese día. Foto: especial.

¿Cuáles son los días de descanso obligatorios?