En el estado de Tlaxcala, a solo dos horas de la Ciudad de México, se encuentra oculto un paraíso natural rodeado de montañas, túneles y arcilla blanca que te hará sentir fuera de México. Por su gran parecido con algunos destinos turísticos de Turquía, las Minas de Tiza se han convertido en la atracción favorita para cientos de capitalinos, quienes cada día visitan este lugar para empaparse de la cultura y conseguir las mejores fotografías para redes sociales.

Este mágico lugar se ubica en la comunidad de San Mateo Huexoyucan, a solo 30 minutos del la ciudad de Tlaxcala. A este particular destino turístico se puede acceder en auto -aunque no es recomendable- en bicicleta o a pie, por lo que también es la ruta favorita para quienes disfrutan del senderismo y de realizar actividades al aire libre.

¿Cuál es la historia de las Minas de Tiza?

La luz en las minas cambia dependiendo del horario. Foto: @SECTURTlaxcala

De acuerdo con el portal México Desconocido, las minas eran muy populares durante la decada de los noventa, particularmente en 1964 cuando los trabajadores podían extraer hasta cuatro cinco camiones diarios llenos de tiza. No obstante, con el paso del tiempo la producción se detuvo y las minas quedaron abandonadas hasta que finalmente se convirtieron en un destino turístico para los capitalinos y foráneos, quienes no dudan en visitar el lugar, no solo por su historia, sino también por su gran parecido con Turquía.

Cabe mencionar que actualmente uno de los principales atractivos de las minas es la ilusión óptica que se crea con la luz del sol cuando entra por las diferentes aperturas de las cuevas. La vista es única y varia dependiendo de la hora en la que las personas visiten la mina. De igual manera, a pocos kilómetros de las minas se localizan las Cascadas de San Tadeo, otro atractivo turístico para tomar fotografías y disfrutar en medio de la naturaleza.

Es un destino para visitar en pareja, en familia o con amigos. Foto: @SECTURTlaxcala

¿Cómo llegar a las Minas de Tiza?

Los interesados en visitar las Minas de Tiza podrán llegar al destino turístico saliendo desde Tlaxcala, para hacerlo deberán tomar la salida noroeste por la Av. Juárez, en dirección a San Ambrosio Texantla. Posteriormente, para arribar al destino tendrán que continúa por esta misma carretera y atravesar el pueblo de Huiloapan. Tres kilómetros después se sitúa la entrada a las Minas de Tiza.