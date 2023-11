Ante un país con más de 113 mil personas desaparecidas, decenas de grupos de madres buscadoras se han ido extendiendo de norte a sur para encontrar a sus seres amados. Pero, ¿qué pasa cuando son las hijas quienes tienen que buscar a sus madres? Esta es la historia de Maya, una joven del estado de Nuevo León que por tres largos años no sólo ha tenido que a buscar su mamá, también ha tenido que aprender a vivir sin ella.

Y es que Maya Alejandra Hernández Álvarez se ha dedicado a exigir justicia y la aparición de su mamá, una mujer de nombre Griselda Mayela Álvarez Rodríguez que desapareció hace más de tres años en Monterrey, Nuevo León, un estado que hasta el 8 de octubre de 2023, registra un total de 6 mil 525 personas desaparecidas y no localizadas, según cifras oficiales.

"Le diría que la amo mucho, que no dejo de buscarla y que no me voy a detener hasta tener justicia y saber en dónde está", expresó Maya en entrevista para El Heraldo.