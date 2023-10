Joven originario de Monterrey viaja rumbo a CDMX por trabajo y desaparece

Jesús Emmanuel Barbosa Chávez, un joven de 22 años originario de Monterrey, Nuevo León, viajó a la Ciudad de México (CDMX) por motivos de trabajo. Sin embargo, desde el pasado 17 de octubre y hasta el momento se reporta como desaparecido. Razón por la que sus familiares y amigos no han dejado de movilizarse y pedir información que ayude a dar con su paradero.

De acuerdo con información que ha sido difundida por sus seres queridos en redes sociales, hace unos días, Jesús Emmanuel salió de Monterrey para ir a la capital del país, pero la última vez que tuvieron contacto con él fue el martes a las 9:45 horas de la noche. Desde ese momento, el joven no volvió a dar ningún tipo de señal e incluso, sus familiares desconocen si llegó a su lugar de destino.

"Hasta ahora ya no se supo nada de él, ya no dio señales, si llegó o no al destino, sólo avisó su trayecto en la unidad donde iba abordo, si alguien sabe o algo de el o de su paradero favor de avisar estaremos al pendiente", escribió Miguel Hernández en Facebook.