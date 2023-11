VIDEO: Conductor se lleva sobre el cofre a agente de la Semovi en Tabasco

El conductor de un automóvil empezó a circular por las calles del municipio de Villahermosa, Tabasco, con un agente de la Secretaría de Movilidad (Semovi) del estado en su cofre. Se presume que el funcionario se colgó del vehículo con el objetivo de detener al automovilista, pero al no lograrlo permaneció en esa peligrosa posición durante varios metros que avanzó el chofer de un carro color azul.

A través de redes sociales como X, se ha hecho viral el video del agente de la Semovi colgado en el cofre del vehículo. En la grabación de poco más de 40 segundos, es posible observar cómo el servidor permaneció por varios metros sobre la unidad que afortunadamente no iba a gran velocidad.

Según con la información que han reportado medios locales, lo que ocurrió fue que el agente de la Secretaría de Movilidad de Tabasco intentaba detener al conductor del vehículo. ¿La razón? Todo parece indicar que se trataba de un probable chofer de una aplicación para viajes privados.

Sin embargo, es importante señalar que en dicho estado todavía no se cuenta con el reconocimiento ni la regularización de aplicaciones de transporte como Uber o Didi. Una situación que al parecer, no ha sido un impedimento a la hora de utilizar estos servicios.

En otro video que también ha circulado en la plataforma X, se alcanza a observar la perspectiva del conductor del autómovil. En dicha grabación, el chofer del vehículo aseguró que su coche es una unidad particular y no un taxi o combi, por lo que le pedía al agente de la Semovi que bajara de su cofre.

"No, amigo, yo me tengo que ir. ¿Por qué no te quitas?... Yo no soy taxi y tampoco soy combi, y me estás obstruyendo el paso", se esucha en al video.