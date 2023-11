Lilian descubrió que su esposo era narcotraficante y su vida se volvió un infierno de violencia y amenazas de muerte

Lilian fue esposa de un narcotraficante durante su juventud, y aunque en un principio no sabía que se dedicaba a cosas ilegales (pues le prometió que su trabajo real era el de la compra y venta de autos para el deshuesadero), terminó enredada en lo que parecía un caso de violencia física, económica, psicológica y muchas otras.

El primer paso fue darse cuenta de que su trabajo no era el de recibir automóviles que ya fueron dados como pérdida total. Todo el tiempo recibía llamadas extrañas, iban personas y compraban droga a gran escala justo frente a sus narices, además de encontrar un caso en su casa de presunto secuestro, contó en entrevista con el podcast de Pepe&Chema para YouTube.

Vio que en un cuarto había cerca de cinco hombres en el piso mirando al suelo, y con música a gran volúmen los torturaba. Nunca supo de qué cosas era capaz, pero esa fue una de sus primeras ideas. También fue el primer día que la golpeó, además de lanzarle una advertencia de hacerle daño si no guardaba silencio.

Luchó hasta que logró escapar. Crédito: YouTube Pepe&chema

Lilian vivió un infierno de abusos cuando descubrió que su esposo era narcotraficante

La mujer se embarazó y su vida cambió completamente. La incomunicó, le quitó su celular, le prohibió hablar con cualquier otra persona, incluso con su propia familia. Vigilaba sus llamadas para que no lanzara ninguna advertencia, ningún mensaje en clave o llamara a personas incorrectas. Además, descubrió que ella era una ofrenda hacia la santa muerte, por lo que pretendía, supuestamente, arrebatarle la vida, lo que no se pudo concretar.

A pesar de su embarazo, crecieron los abusos físicos y verbales. La acusaba de tener un amante, de querer escapar, quitarle su dinero. También creció cada vez más la violencia, todos los días mostraba heridas, moretones y heridas de mayor gravedad en diferentes partes del cuerpo. Ella se refugiaba únicamente en un diario donde escribía todos los días que quisiera regresar el tiempo, estar con su familia, con su madre y llevaba un registro de las violencias que ejercía este hombre en su contra.

Amenazas de muerte y daño físico, psicológico, económico, etcétera, fueron parte de su día a día

Múltiples veces quiso pedir ayuda a la madre del sujeto (suegra), también a su hermana (cuñada), pero ambas le dijeron que no podía escapar de ahí, y ellas tampoco podían dejarla ir, pues la violencia iría directamente en su contra. También le advirtieron que ya no hiciera más intentos por escapar, pues las amenazas de terminar con ella eran completamente verdaderas, alegrado de que hizo un hoyo en el patio, mismo que sería para su cadáver, pues era un lugar perfecto para ocultarlo, ya que ahí no la encontraría nadie. Lamentablemente, ahora la amenazaba con quitarle a su hijo si se iba de la casa.

Lo confesó todo frente al youtuber. Crédito: YouTube Pepe&Chema.

Pudo salir un día que el hombre dejó la puerta abierta, pues supuestamente iba a la tienda. En el camino ella agarró a su hijo, sus cosas más importantes, algo de dinero, y huyó inmediatamente a la casa de su hermana, luego a la casa de su abuela donde se ocultó por un buen tiempo. Lamentablemente fue encontrada, amenazada y estaba dispuesto a terminar con su vida, pero afortunadamente intercedió por ella una vecina, acudió a las autoridades inmediatamente, obtuvo ayuda psicológica y jamás volvió a saber de él frente a frente.

El hombre atentó contra su vida para hacerla sentir culpable por la eternidad

Sin embargo, él conseguía su teléfono siempre, le llamaba, le hacía videollamadas y le mandaba aproximadamente 200 mensajes diarios. Un día le dijo que la extrañaba, quería que regresara con él porque sentía un amor muy grande, o en caso contrario se suicidaría. Finalmente el hombre se quitó la vida, y fue hallado por la policía, se habría colgado en su casa, y dejó algunas palabras para Lilian.