Su novio la metió a una red de trata de personas y logró escapar, ahora lucha en contra del delito

Karla Jacinto conoció al supuesto amor de su vida a los 12 años; se trataba de Óscar de 22 años de edad, supuestamente. Fue durante un momento de vulnerabilidad cuando se le acercó, le dio un dulce, le habló, y terminó enamorada de un sujeto que supuestamente era parte de un negocio de compraventa de autos, pero la realidad era otra.

La historiaqiee le contó en ese momento era muy parecida a la suya, supuestamente vivía violencia en su familia, trabajaba desde muy chico, sus padres vivían entre golpes, entre otras cosas. "Sentía esas mariposas que no sabes si es amor, es cariño, es afecto o es coincidencia, contó en una entrevista con Silvia Olmedo.

La convenció de escaparse a Puebla, y ahí fue captada

Una de sus primeras invitaciones fue irse a Puebla con él, pero no se escapó porque su madre no la dejaría viajar completamente sola con un extraño. En un momento, logró convencerla de irse juntos a otro estado. Durante su primera cita lejos de casa, la llevó a Tlaxcala para mostrarle supuestos lujos entre los que podría vivir. Fue durante ese viaje que los supuestos familiares de óscar le dijeron que las intenciones eran serias, que quería no solo un noviazgo o un acercamiento, sino que quería incluso casarse con ella. Primero sospechoso de todo ello, pero en ese momento se vio nublada por las promesas.

En esa época se escapó de su casa para irse a vivir a Puebla y dejar de sufrir violencia. Fueron tres meses en los que estuvieron muy enamorados, y bastante bien en cuestión monetaria, pero al convivir con toda la familia, se dio cuenta de que llevaban muchas mujeres al estado, hasta el momento en que le confiesa que su familia está llena de padrotes, encargados de las mujeres dedicadas a la prostitución, pero no le dijo que estaban secuestradas.

A lo largo de esos tres meses, le enseñaron múltiples tareas como el uso de los condones, el cobro de tarifas, el tipo de clientes que son parte de la red, entre otras cosas. Fue Óscar quien la inició en la vida sexual a sus 12 años, y luego comenzaron a llevarla a hoteles prostíbulos para que generara dinero. La obligaron a trabajar también en otros estados como Jalisco. A lo largo de ese camino, sufrió diferentes métodos de violencia psicológica como amenazar con matar a su familia si se iban.

Logró escapar por un cliente

Karla logró salir de la red de trata con ayuda exterior

Un buen día se encontró con un hombre que descubrió que realmente no tenía 22 años, sino que tenía 16 años y que estaba siendo víctima de una red de trata de personas. Desde entonces, se hizo pasar como cliente, pero únicamente iba a platicar con ella, y se propuso ayudarla a escapar para que rehiciera su vida. Le compraba maletas, le daba dinero en una cuenta de ahorro, y la preparó para el momento en que se regresaría a la Ciudad de México.

Luego hizo un trato con la persona que la tenía amenazada, le pidió dinero a cambio de dejarla visitar a su familia por una semana junto con la hija que tuvo meses antes; logró llegar a la meta con trabajo, y además, enseñándole a una niña a trabajar también. Antes de irse, le prometió que si se escapaba, la encontraría algún día y les quitaría la vida a ambas.

Llegando a su casa pudo contarle a sus padres todo lo que le pasó, acudieron ante las autoridades, declaró en contra de las personas que la tenían secuestrada y que la obligaron a prostituirse. Llegaron en un momento a trasladarla para que lograra recuperarse, y aunque le costó algún tiempo entender lo que debía a hacer con su vida después del hecho, tomó las agallas para ser alguien diferente.

Logró escapar gracias a un cliente. Crédito: Silvia Olmedo YouTube

Ahora forma parte de diversas organizaciones e instituciones, se dedica a dar conferencias alrededor del mundo sobre la trata de personas, y a visibilizar el problema para poder recuperar a todas las personas que están dentro de este tipo de organizaciones coercitivas, además de brindarles las herramientas necesarias para volver a ser parte de la sociedad.