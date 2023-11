Fox responde a desaparición de su cuenta de X tras comentarios sobre Mariana Rodríguez: es "arbitrario"

Luego de haber sido duramente criticado por sus comentarios, considerados por muchos como misóginos, el expresidente Vicente Fox afirmó desconocer la razón detrás de la desaparición de su cuenta de X, red social antes conocida como Twitter. Lo anterior, luego de su polémica publicación en la plataforma sobre la influencer y empresaria Mariana Rodríguez Cantú.

Anoche, en su noticiero en Imagen Televisión, el periodista Ciro Gómez Leyva dio espacio al equipo del Fox Quesada, que atribuyó la eliminación "arbitraria" de la cuenta a un "problema" y no a los comentarios vertidos por el exmandatario, luego de que el pasado 25 de noviembre, en pleno Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, llamó "dama de compañía" a la esposa del político neolonés Samuel García Sepúlveda.

Mariana Rodríguez es dueña de la marca de cosméticos Mar Cosmetics desde 2018. Foto: Especial

"Quiero informarles que mi cuenta ha sido suspendida sin notificación alguna y de forma arbitraria. Estamos trabajando para resolver este problema", anunció el equipo del expresidente panista a Imagen Televisión; no obstante, según el centro de ayuda de X, Fox desactivó su cuenta, pues cuando un usuario lo hace de manera voluntaria aparece la leyenda “Esta cuenta no existe”. Así, el también exgobernador de Guanajuato tiene 30 días para reactivar su cuenta; de lo contrario, no podrás acceder nuevamente.

La cuenta de X de Vicente Fox fue desactivada tras la polémica por su publicación sobre Mariana Rodríguez. Foto: Especial

"Con la fosfo fosfo nadie se mete"

Tras los comentarios vertidos por el panista, el mismo 25 de noviembre Mariana Rodríguez respondió: “Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar”.

A la respuesta siguió una ola de reacciones, entre ellas la de Xóchitl Gálvez la candidata presidencial del Frente Amplio por México, alianza conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD). En sus redes, política hidalguense escribió: “Mi lucha es contra la violencia hacia las mujeres, venga de quien venga, vaya contra quien vaya. Rechazo y condeno totalmente las afirmaciones de Vicente Fox contra Mariana Rodríguez”.

Luego de la desaparición de la cuenta del expresidente, en redes sociales no se hicieron esperar los memes de usuarios de redes sociales, entre ellos del precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García, quien compartió una imagen en la que aparece el empresario Elon Musk, dueño de X, "mandando" un mensaje a Fox: “Con la Fosfo Fosfo no se mete nadie”.

Foto: X, @samuel_garcias

...y MC presentó denuncia por violencia política de género

Un día después de la polémica, Movimiento Ciudadano denunció a Vicente Fox ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por violencia política de género. En el documento, el diputado del partido naranja, Jorge Álvarez Máynez, destacó que no permitirán que "el PRIAN" llene de mentiras y "bajezas" la contienda electoral de 2024. En la queja, hace referencia a la publicación en X del pasado 25 de noviembre, la que, señala, "vulnera" los "derechos político-electorales" de Mariana Rodríguez, "así como la normativa electoral y los principios que rigen un proceso comicial”.