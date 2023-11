MC presenta denuncia contra Vicente Fox por violencia política de género hacia Mariana Rodríguez

A través de redes sociales, el diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez publicó una carta en la que se denunció al expresidente de la República, Vicente Fox Quesada por violencia política de genero hacia la influencer Mariana Rodríguez.

En la misiva, Jorge Álvarez destacó que no permitirán que "el PRIAN" llene de mentiras y "bajezas" la contienda electoral de 2024.,

No vamos a permitir que el PRIAN enlode esta contienda con bajezas y mentiras, como ya han hecho en el pasado. Su desesperación debe tener límites.

La misiva hace referencia a una publicación del 25 de noviembre, en que el expresidente Fox, la cual señala que "vulnera los derechos político-electorales, así como la normativa electoral y los principios que rigen un proceso comicial".

La cuenta de Vicente Fox en Twitter ya no está disponible

La presencia del expresidente de la República, Vicente Fox Quesada, en redes sociales era catalogada como polémica por la opinión pública, siendo los comentarios en contra de la influencer Mariana Rodríguez y la misiva de Movimiento Ciudadano denunciando el hecho, los puntos más altos de la controversia.

Se especula que la situación por la que se acusa a Vicente Fox por violencia de género provocó que la cuenta de Twitter del panista haya sido desactivada, debido actualmente, su espacio en la plataforma "X" antes Twitter, ya no se encuentra disponible.

La cuenta del exmandatario fue borrada del sitio

Créditos: Especial

Al momento no hay declaraciones oficiales al respecto, pues el exmandatario no ha comentado sobre la situación o los motivos detrás de la remoción de su espacio en la plataforma, no obstante, los comentarios que han sido tachados de "misóginos" por los usuarios del sitio, se perfila como la razón detrás del hecho.

dhfm