Mariana Rodríguez revira tuit de Vicente Fox: "No le permito que me hable así, ni a ninguna mujer"

Vicente Fox Quesada, ex presidente de México, publicó a través de las redes sociales un mensaje en respuesta a la supuesta información que tiene Pedro Ferriz sobre Samuel García, aspirante a ocupar la candidatura de Movimiento Ciudadano a la presidencia del país.

Sin embargo, se refirió a Mariana Rodríguez con algunas palabras que no fueron bien recibidas por el público, y desde luego, tampoco por la importante empresaria, influencer y esposa del político, quien ocupa actualmente el cargo de gobernador en el estado de Nuevo León, por parte del MC.

Mariana Rodríguez no se quedó callada y escribió una respuesta a través de sus redes sociales, compartiendo directamente el mensaje que posteó Vicente Fox a través de su perfil oficial:

Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar.