Ex novio de Yeri Mua sufre brutal accidente y salva su vida de milagro; así se incendió su camioneta

El empresario y creador de contenido para las redes sociales, Brian Villegas, ex novio de la modelo Yeri Mua, tuvo un lamentable accidente donde estuvo a punto de perder la vida, afortunadamente pudo salir del automóvil en el que se trasladaba, al igual que las amigas que iban a bordo de la misma.

Contrario a las primeras publicaciones donde se dio a conocer su accidente, Brian aseguró que no tomó ni manejó borracho; reveló que iba con tres amigas que le pidieron un aventón hasta su casa, pues viven por su casa. Dio a conocer que en la carretera a Boca del Río, en la desviación a la Escuela Heroica Naval, se encontró con un choque, además de un auto que se le atravesó sin señalización, y dio un volantazo.

El choque fue de su llanta con la banqueta, mismo golpe que provocó un fuerte impacto, además de un incendio al interior del mecanismo de la camioneta, y resultó en una pérdida total. En un video que publicó en las redes sociales el día del accidente, se puede ver una fuerte explosión, además de imágenes donde ya está calcinada, reducida a cenizas.

"Mi camioneta acabó hecha polvo en cuestión de minutos. La vida me vuelve a enseñar una dura lección. Cada vez que me caigo, me vuelvo a levantar más fuerte, por algo pasan las cosas y sé que Dios me mandará algo mejor", publicó en ese momento.