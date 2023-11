En vísperas del segundo puente largo de noviembre, que será del viernes 17 al lunes 20 de noviembre, entró en vigor un aumento a las tarifas de las autopistas y puentes concesionados por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), informó el pasado martes Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Mediante un comunicado, el organismo detalló que el ajuste en las tarifas comenzó a aplicarse en las vialidades desde el primer minuto de este miércoles 15 de noviembre, con el objetivo de que "los recursos recaudados por peaje se empleen para cubrir los gastos asociados a la operación y conservación de los tramos operados en beneficio de la población”.

A partir de este miércoles entraron en vigor las nuevas tarifas en puentes y autopistas. Foto: Especial

¿Cuánto subirán las tarifas en autopistas?

Capufe informó que el aumento de precios en las casetas de cobro es de un 3 por ciento; no obstante, precisó que el ajuste de las tarifas puede variar en cada plaza de cobro por "efectos de redondeo" para cada tipo de vehículo y por el incremento promedio. Así, algunas carreteras que comenzaron a cobrar el aumento desde este miércoles, entre ellas: la La Pera-Cuautla A, México-Querétaro, Chamapa-Lechería y Torreón-Saltillo.

El aumento del 3 por ciento a las tarifas en 19 carreteras aplica desde este miércoles. Foto: Capufe

¿Cuánto costará viajar a Acapulco, Cuernavaca y Puebla?

A través del portal de para consultar las tarifas vigentes en las diferentes carreteras, es posible saber cómo quedaron los precios tras el ajuste del 3 por ciento anunciado por Caminos y Puentes Federales. Una de las autopistas más utilizadas es la México - Puebla cuya tarifa para autos será de 204 pesos y 102 pesos para motos; en tanto, la México-Cuernavaca costará 140 pesos para autos y 70 para motocicletas.

Aunque también se incluyó la autopista México-Acapulco, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que los ajustes en las tarifas anunciados no pueden ser mayores a ajustes a la inflación, y adelantó que el aumento no aplicará las carreteras que comunican a Acapulco, devastado por el paso del huracán "Otis"; no obstante, de no ser así, la México-Acapulco costará a los automovilistas 603 pesos en total.