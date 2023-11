AMLO: "En diciembre se notarán los cambios por la reconstrucción de Acapulco y Coyuca"

El presidente López Obrador afirmó que se está trabajando para tener la reconstrucción de Acapulco y zonas afectadas en Guerrero, para que en diciembre se comiencen a notar los cambios. “Sí, queremos que la Navidad sea distinta, que no sea una amarga Navidad”, expresó en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Aseguró que casi esta restablecido al 100 por ciento el servicio de energía eléctrica. Durante la conferencia de prensa matutina, se le cuestionó si compartía el pronóstico de los empresarios que prevén que en dos años, Acapulco esté como antes del huracán Otis. López Obrador declaró que piensa que será en menos tiempo.

Refirió se cumple una semana de la tragedia y “ya se restableció prácticamente el servicio eléctrico”.

"Casi al 100 por ciento, íbamos a ponerle al 100 por ciento, pero faltan algunos sitios. Y para que nuestros adversarios no fueran a decir: mentira, no está al 100 por ciento"

López Obrador manifestó que ese tema puede ser usados por sus adversarios para sacar reportajes “Miren, aquí estoy en un hogar, ¿desde cuándo no tiene luz? Y se hace el gran reportaje. Entonces mejor, ¿cómo le ponemos? A ver, matizamos”.

Señaló que el servicio de energía eléctrica es de más de 90 por ciento. “Pero no quisimos ponerlo así. Dijimos prácticamente, pero realmente no lo hace nadie en el mundo, ningún equipo de trabajadores electricistas del mundo hace lo que llevaron a cabo los electricistas de México. Y esto no es nuevo. Cuando la nevada en Texas, allá tardaron creo que más de un mes en restablecer el servicio y aquí se restableció con menos efectos desde luego, en una semana”, apuntó.

- Entonces, ¿cuánto tiempo nos va a llevar el que Acapulco vuelva a la normalidad en su totalidad?, se le preguntó. "Va a depender más que nada de las inversiones que se hagan para restaurar, restablecer la hotelería, por las viviendas, lo que tiene que ver con la gente y el apoyo a la gente y los servicios públicos. Yo les diría que ya en diciembre se van a notar ya los cambios, ya para diciembre", comprometió.

AMLO aplaudió la labor de la CFE en el restablecimiento de la energía eléctrica

