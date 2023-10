Migrantes rehacen su vida en tierra Azteca y vuelven a soñar en un futuro: "Mi objetivo es quedarme en México"

Es una tarde soleada de otoño en el centro de la Ciudad de México, camino sobre la calle de Versalles y el sonido de dos vasos chocando captura mi atención con dirección hacia una cafetería donde miro a una pareja de extranjeros disfrutando de sus alimentos. Su plática pareciera una combinación entre inglés y francés, lo desconozco. "More coffe, please", dice uno de los al mesero que de inmediato responde al llamado del cliente.

A unos metros de distancia, sobre esa misma vialidad de la alcaldía Cuauhtémoc, también observo a otro grupo de extranjeros. Pero ellos no toman café ni piden la terminal bancaria para pagar los bocadillos. Ellos duermen al aire libre sobre colchonetas, o una banca pública que han convertido en una cama improvisada.

Las condiciones en las que se encuentran los migrantes, en su mayoría haitianos, son precarias

Foto: Cuartoscuro

Algunos otros han levantado sus casas de campaña en la Plaza Giordano Bruno, cerca del emblemático Museo de Cera. Para obtener un poco de electricidad y cargar sus celulares le piden prestado a los comerciantes de los puestos ambulantes una extensión que se alimenta de un poste de luz. Para conseguir un poco de Internet dependen del Wifi público que brinda el Gobierno capitalino. Ellos son migrantes, todos han iniciado un trámite para obtener un pase comunitario en la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (Comar) que les permita rehacer su vida.

Los niños y niñas corren, juegan entre los pasillos multicolor que se han formado con las decenas de casas de campaña. También lavan su ropa con los bordes de las estatuas que hay en la zona, y de los árboles se cuelgan tendederos para la ropa. Incluso han colocado una silla para peluquero y cortarse el cabello con una navaja: pareciera que todos se conocen, desde el pasado mes de marzo cuando se instaló el campamento.

Un porcentaje de los migrantes, aproximadamente el 70% desea seguir su camino hacia el norte, específicamente para Estados Unidos o Canadá.

Foto: Cuartoscuro

Weston Pierre se sienta sobre la banqueta, a unos metros del monumental campamento migrante que poco a poco ha ido creciendo en una de las colonias más antiguas de la CDMX, comenta que hace 23 días abandonó Haití para emprender una travesía por Guatemala, El Salvador, Nicaragua y México; un trayecto de más de 6 mil kilómetros realizado en autobús y en largas caminatas.

"Desde hace mucho la situación en Haití está muy mal, no hay trabajo, hay mucha violencia y no tenemos presidente, es un caos. Me tuve que ir de mi país dejando a mi esposa embarazada, pero me preocupa porque ahora no tengo comida ni dinero para poder enviarlo para ella", declara en entrevista con El Heraldo Digital.