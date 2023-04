Migrantes acampan en el corazón de la CDMX

La Plaza Giordano Bruno, en la alcaldía Cuauhtémoc se convirtió en un refugio para decenas de migrantes, la mayoría provenientes de Haití. En este sitio ubicado a unos metros de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR), acampan familias enteras a la espera de que las autoridades resuelvan sus trámites migratorios.

María llegó a la Ciudad de México hace tres días, viene acompañada de su esposo y su hija de diez años de edad, esta familia originaria de Haití duerme a la intemperie, ellos no cuentan con una casa de campaña; pese a la situación que viven mantienen la ilusión de obtener un permiso para conseguir empleo y establecerse en la capital de la República.

“Dormir en la calle, en el piso o sobre cartón es un peligro para mi familia pero soy una persona positiva, hoy estoy en las tinieblas pero mañana habrá luz, queremos trabajar y que mi hija estudie”, dijo la señora mientras lavaba su ropa en una cubeta con poca agua.

Max es un joven de 29 años de edad sabe que su presencia en esta plaza puede incomodar a los vecinos de la zona pero explica que este campamento es momentáneo ya que muchos migrantes quieren seguir su camino a Estados Unidos; en cuanto consiga datos de internet solicitará asilo a través de la aplicación CBP ONE del gobierno estadounidense.

(Créditos: Arturo Vega Vivanco)

“Tengo dos meses en México pero no encuentro trabajo, me piden un permiso para trabajar, yo no quiero ir a una casa migrante, quiero un papel para trabajar, para seguir a la frontera”, comentó.

Vecinos y comerciantes de la colonia Juárez han pedido, a través de un pronunciamiento en redes sociales, que reubiquen a los migrantes ya que la Plaza Giordano no cumple con las condiciones humanitarias para alojarlos.

"Lo que más nos preocupa es la seguridad de todos, tanto de ellos como de nosotros, no había visto una situación así, siento que ya se salió de las manos. Algunos tenemos empatía para las personas que están en esta situación pero no es adecuada para un ser humano”, expresó Nadia, vecina de la colina Juárez.

SIGUE LEYEDO:

Tlalpan retira de las calles más de 70 franeleros

Parque de Venustiano Carranza son los más visitados en Semana Santa

PAL