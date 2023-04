Trasladan alrededor de 450 migrantes a un albergue en Tláhuac

La Plaza Giordano Bruno, en la colonia Juárez, amaneció este lunes sin migrantes, las casas de campaña, los tendederos de ropa improvisados y el bullicio desaparecieron.

Alrededor de 450 personas de Centroamérica y el Caribe, principalmente de Haití, fueron trasladadas a un albergue en Tláhuac.

La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso), del gobierno capitalino fue la encargada de realizar el censo y traslado de migrantes a un espacio conocido como la Marquesita, hoy habilitado con carpas y colchonetas.

(Créditos: Leslie Perez)

“Hay diez dormitorios individuales y un área de comedor que se utiliza como habitación, hay módulos de baños con regaderas para hombres y mujeres y adaptamos el patio con carpas para comer”, dijo Jorge García, subdirector de migrantes de Sibiso en entrevista con El Heraldo de México.

En este albergue se escuchan risas de los niños que son atendidos por personal del DIF con actividades lúdicas, mientras los migrantes más grandes juegan fútbol.

(Créditos: Leslie Perez)

“Yo me dedicaba a la pesca en Ecuador y mi esposa me ayudaba a vender el marisco, pero el narcotráfico nos quería reclutar para llevar droga, te dan un tiempo para que decidas, es estar con ellos o meterte en problemas y la policía no hace nada”, dijo Darwin, quien busca llegar a la frontera y pedir asilo humanitario en Estados Unidos.

García Hidalgo explicó que, además de alojamiento se ofrece a los migrantes tres comidas y atención médica.

“El Instituto Nacional de Migración les otorga un permiso de 45 días para que los migrantes lleguen a la frontera y soliciten refugio en EU, aquí pueden quedarse el tiempo necesario; del gobierno de la CDMX tenemos una mesa interinstitucional donde participamos diferentes secretarias”, explicó.

