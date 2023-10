Tienen que librar a grupos criminales a su paso por México

Los migrantes que cruzan por México no solo se tienen que enfrentar a extorsiones por parte de agentes de migración, sino también tienen que librar a los grupos criminales.

“A mí me robaron en Veracruz, me robaron y me quitaron todo, gracias a Dios me dejaron con vida, nos agarraron a todos ahí, que si no les dábamos todo nos iban a secuestrar, veníamos como 21”.

Willy , migrante.