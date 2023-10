Diputado exhorta a actores políticos a respetar tiempos electorales

Ayer 4 de octubre, arrancó el proceso electoral 2024-2023, considerado como el proceso electoral más grande de la historia en nuestro país, pues distintos actores políticos contenderán a nivel local y a nivel federal.

A nivel local, el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales en el Congreso del Estado, Emanuelle Sánchez Nájera, sostuvo que se espera una contienda electoral oportuna, respetando los tiempos que marca el calendario.

“Esperamos el respeto y restriego a la norma por parte de los actores locales, que no empecemos a caer en circunstancias de violación de la norma, de adelantarse los tiempos. Afortunadamente, a diferencia de otros momentos, creo que por lo pronto no ha habido quiénes manifiesten abiertamente alguna pretensión, no son los tiempos pero ya han de darse muy pronto”.

Emanuelle Sánchez Nájera, Diputado.