Diálogo de Alto Nivel en Seguridad México-EU en VIVO: sigue minuto a minuto el encuentro bilateral

Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, señaló que no ha cambiado la política de su país para atender el fenómeno migratorio, tras conocerse que se ordenó reforzar la construcción de su muro con México.

“Me gustaría referirme al muro y dejar en claro por completo que no hay ninguna nueva política de la administración con respecto a un muro en la frontera. Déjenme repetirlo. No hay ninguna nueva política del gobierno con respecto a un muro en la frontera. Desde el día 1 esta administración ha dejado en claro que un muro no es la respuesta. Esa sigue siendo nuestra posición y nuestra posición nunca ha cambiado. El texto del aviso del Registro Federal ha sido descontextualizado y no representa un cambio en política en absoluto”, apuntó.