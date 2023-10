Emergencia en Acapulco: Romel Pacheco y otros diputados se suman a la iniciativa de Claudia Sheinbaum

A través de sus redes sociales, Romel Pacheco, diputado de México, Andrea Chávez, diputada Federal, Ignacio Mier Velazco, coordinador de los diputados de Morena, y Eduardo Ramírez, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, informaron que su sumarían a la iniciativa de Claudia Sheinbaum Pardo, coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación; y que al igual que ella, donarían un mes de su salario.

“Los mexicanos siempre nos hemos caracterizado por ser solidarios y más en los momentos que más se necesitan, y hoy como dice la Dra. Claudia Sheinbaum, no están solos Acapulco, por eso como diputado de Yucatán, donaré un mes de mi salario en apoyo a las personas afectadas”, informó el ex clavadista y multimedallista mundial.

Por su parte, Andrea Chávez, informó que se uniría a la iniciativa de la ex jefa de Gobierno de la CDMX, con el fin de apoyar a la población afectada en Acapulco por el Huracán Otis. “Como orgullosa representante de Cd. Juárez, que ha recibido con los brazos abiertos a tantas y tantos guerrerenses que construyen un mejor futuro para nuestra frontera, cuente conmigo. Será un honor realizar esta donación salarial para nuestros hermanos que tanto lo necesitan”.

Claudia Sheinbaum dona un mes de su salario

El día de ayer, Claudia Sheinbaum comunicó que se ha puesto de acuerdo con Mario Delgado, presidente de Morena, y con los coordinadores parlamentarios de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde para donar un mes de su salario en apoyo a las personas afectadas por el huracán Otis.

Claudia Sheinbaum hablando sobre las acciones del Gobierno de México ante el huracán. Foto: captura de pantalla @claudia_shien

Es importante recordar que en los últimos días, la Dra. Sheinbaum, junto con su equipo de trabajo, han realizado donaciones para la población de Guerrero; asimismo, ha invitado a la ciudadanía a seguir donando. “A quienes dicen que el Gobierno no está actuando y quieren usar la tragedia políticamente, la verdad es que están muy equivocados. No solamente no les están funcionando, sino que no les va a funcionar”, aseguró la coordinadora Nacional de la 4T.