AMLO: es temerario acusar al Ejército por el caso Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa tuvo que ver por una decisión de autoridades locales de Guerrero e integrantes de la delincuencia organizada, del grupo Guerreros Unidos.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo federal señaló que el Estado es el responsable de la desaparición de los jóvenes, sin embargo, ese Estado solo se reduce a las autoridades locales.

"Claro que fue el Estado y el Estado pudo aclarar las cosas y no fabricar mentiras y de eso no hay duda, y aunque hayan participado autoridades locales y policías municipales es el Estado, de eso no hay duda, lo otro el Ejército, a ver eso pudieron haber participado algunos elementos del Ejército, pero lo que sucedió en Ayotzinapa tuvo que ver más con decisiones de autoridades locales y con la delincuencia, con el contubernio, con la asociación delictuosa entre autoridades locales, policías municipales, esa es mi hipótesis, y la delincuencia que dominaba esa región", explicó.

López Obrador señaló que es posible que hayan participado algunos miembros del Ejército, sin embargo, esta no fue una decisión del entonces presidente Enrique Peña Nieto y el titular de la SEDENA, Salvador Cienfuegos.

"Que esa delincuencia hubiese, tuviese vínculo con algunos militares o que los militares de la región se hayan enterado y no hayan evitado que desaparecieran los jóvenes y que hubiesen cometido el delito de omisión es otra cosa, a que desde el gobierno, de arriba, Peña hubiese ordenado o el general secretario de entonces la desaparición de los jóvenes, no, no, y como me gusta decir las cosas claras vamos a seguir investigando y si es como ellos sostienen y yo estoy equivocado, lo voy a reconocer, porque el objetivo más importante en mi vida es actuar con honestidad, no soy un falsario, pero hasta ahora lo que tenemos investigado me lleva a eso, y también a los padres estoy en el compromiso de que antes de que termine voy a cumplir", afirmó.

El mandatario federal dijo que siempre va a defender a las fuerzas armadas.

Dijo que es "temerario" responsabilizar al ejército de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

"Es bastante temerario, y yo tengo la obligación, y todos, de cuidar el prestigio del Ejército", aseguró.