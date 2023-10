Alejandra Barrios, líder de ambulantes, es agredida tras salir de audiencia en el Reclusorio Sur

La líder del comerciantes del Centro Histórico y dirigente de la Asociación Legítima Cívica Comercial, Alejandra Barrios Richard denunció que fue agredida verbal y físicamente al salir de su audiencia en los juzgados del Reclusorio Sur.

En entrevista con El Heraldo de México, la representante de comerciantes responsabilizó a Claudia Morales y Martín Rebolledo, quienes la denunciaron y que a su vez “tienen una serie de carpetas de investigación en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por delitos del fuero común”.

“Estas personas como ven perdido el juicio que entablaron en mi contra, buscan por todas las formas agredirme para que les conteste de igual manera y entonces utilizar eso a su favor. Cabe señalar que durante todo el proceso penal se han conducido con mentiras, han falseado sus declaraciones ante una autoridad judicial, por lo que en caso de probarlos tendrían que ir directamente a la cárcel”, resaltó.

Alejandra Barrios argumentó que las agresiones tienen el fin de afectar el juicio en su contra

FOTO: Especial

"Actúan así porque saben que van perdiendo": Barrios

Detalló que las personas mencionadas “me estuvieron esperando que saliera de mi audiencia para armar su teatro”, incluso, dijo que “hay un video en el que se escucha que golpeó a una mujer, Claudia Morales, y que le digo frases ofensivas a su pareja de nombre Martín Rebolledo, lo cual es falso ellos son los que me acusan de un delito que no cometí”.

“En ese video se ve claramente que nada sucedió de lo que dicen, actúan así porque saben que van perdiendo, insisto, el juicio que entablaron en mi contra. ¿Cómo le voy a pegar a una chamaca de 50 años? Tengo 80 años de edad y estoy convaleciente de una enfermedad grave pero así se la gastan. Si algo me sucede hago responsables a esta pareja”, puntualizó.

Recordó que estas personas presumen estar protegidas por las autoridades capitalinas. Finalmente dijo que tanto Rebolledo Aguilera y Morales Reyes, también están acusados por invadir el edificio de Belisario Domínguez 43 desde 2016.

