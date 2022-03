Alejandra Barrios, líder de ambulantes, exige tomar en cuenta a comerciantes en el reordenamiento del Centro Histórico

Alejandra Barrios, líder de ambulantes y presidente de la Asociación Legítima Cívica Comercial, exigió a las autoridades capitalinas tomar en cuenta a sus agremiados al impulsar un reordenamiento del comercio en el Centro Histórico.

A través de un comunicado, Barrios Richard expuso que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum no debe ver a este sector como su enemigo sino todo lo contrario, pues lo que buscan es cooperar para lograr un beneficio para todos.

“Que me permitan enseñarles mi trabajo, que vean quien es Alejandra Barrios no la que dicen en cuanto a que formó bandas de delincuentes, lo cual no es cierto sólo me han acusado injustamente”, señaló.

Reprobó la actitud de la subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Dunia Ludlow pues “se ha convertido en el terror de los vendedores”, toda vez que expuso “a ordenado operativos policiacos en contra de ellos, viola sus derechos humanos, los discrimina al llamarlos mugrosos, flojos lo peor es esa violencia física con la que busca someter a quienes se dedican a vender en las calles”.

“Estamos en la vía pública por el desempleo que hay, no es culpa del Gobierno sino es parte de los efectos de la pandemia que nos ha azotado durante más de dos años ,entonces lo único que hace la gente es trabajar de forma honrada para llevar comida a su casa ese es su delito”, destacó.

Recordó que, las plazas comerciales que le otorgaron administraciones anteriores a la de Sheinbaum Pardo bajo el régimen de un Permiso Temporal Revocable, son “mis compañeros, quienes tienen toda la voluntad de alinearse para el reordenamiento, y gracias a los espacios que nos dieron en su momento se ha podido dar trabajo a cientos de familias”.

Especificó que “los predios que nos dieron estaban derruidos, en muchos casos sin luz, agua, baños, y con las aportaciones de los vendedores que han hecho durante más de 25 años se levantaron las plazas”.

“Son ocho plazas las que nos han dado y a las cuales se les ha invertido para hacerlas un espacio digno para vender, para que el comprador entre con confianza a adquirir sus productos”, añadió.

Por ello, insistió en una reunión con la mandataria capitalina o el secretario de gobierno, Martí Batres para entablar un diálogo con el fin de que tenga información de primera mano sobre la realidad de las plazas, lo que costó repararlas, de cómo están en la actualidad pues creo le han informado mal.

Finalmente hizo un llamado a los legisladores del Congreso de la Ciudad de México para que dictaminen a la brevedad la ley “Chambeando Ando”, la cual busca dar certeza, derechos y obligaciones a los comerciantes en el espacio público.

