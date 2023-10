Omar García Harfuch invita a regularizar el comercio popular

Luego de reunirse con líderes vecinales de Xochimilco, el aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, Omar García Harfuch, indicó la necesidad de regularizar el comercio popular. Lo anterior, luego de señalar que cientos de familias en la demarcación se dedican a dicha actividad; no obstante, debido a que no existe un marco jurídico, no es posible defenderlos de ciertas omisiones.

“En Xochimilco hay mucho trabajo por hacer, hay mucho comercio popular del que dependen cientos de familias y el comercio popular no tiene hoy un marco jurídico ni está regulado, por lo tanto, no hay defensa como tal al comercio, necesitamos ampliar y regularizar para poder aumentar los apoyos de este importante sector”, señaló.

A su vez, reiteró que la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo una gran labor en la Ciudad de México, logros que llegaron a la alcaldía a través de la recuperación de áreas verdes, el aumento en la movilidad y el acceso a los servicios de salud. Sin embargo, señaló que en una administración es muy difícil culminar con todos los proyectos que se tienen, por lo que dijo necesario darle continuidad al proyecto morenista en la capital.

Entre sus primeras tareas a atender expuso el aumento en servicios de salud, ampliar las rutas de transporte y defender a los pueblos originarios, así como el territorio verde de la alcaldía. Para ello, insistió en la necesidad de mantener un diálogo abierto con la población para conocer de primera mano las necesidades y rutas a seguir.

“Normalmente, cuando son este tipo de procesos vienen, les solicitan el apoyo y después la comunicación se va diluyendo hasta que se vuelve prácticamente nula. Quiero decirles que en mi caso no va a ser así, si algo me enseñaron es a ser agradecido y verdaderamente agradezco mucho a cada una y uno de ustedes que se encuentren en este lugar, también a los líderes y de esos que están aquí representando”, señaló García Harfuch.

Además, reconoció la riqueza natural de la demarcación y pidió ver en él un aliado para el crecimiento de la zona.

“Falta mucho por hacer y repito es nuestra obligación darle continuidad a los grandes proyectos que se iniciaron”

Los ciudadanos de Xochimilco lo recibieron con mucho cariño

