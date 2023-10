VIDEO: Marlén habría sido brutalmente golpeada por su esposo hasta provocarle muerte cerebral

Desde el pasado 14 de octubre, Marlén Martínez se encontraba en coma tras haber sido brutalmente golpeada por quien fuera su esposo, Fernando "N", a quien ya había denunciado previamente por violencia intrafamiliar. Días después, doctores de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, la declararon con muerte cerebral, mientras alistan la donación de sus órganos, uno de los deseos expresados en vida por la joven de 24 años.

El caso cobró relevancia recientemente tras la difusión de un video en el que se aprecia al agresor, presuntamente alcoholizado y frente a su hija de cinco años de edad, mientras comienza a insultar y golpear a Marlén. De acuerdo con reportes de la prensa local, los hechos ocurrieron al interior de la casa de su suegra, ubicada en la comunidad de Barotén, municipio de El Fuerte. Las imágenes fueron tomadas por la propia víctima, quien ya había tomado la decisión de terminar su relación.

Marlén tenía sólo 24 años y era madre de una pequeña. Foto: Especial

Malén logró grabar agresiones

En la grabación, de poco más de un minuto de duración, es posible escuchar los reclamos de Marlén: "¿Por qué me estás golpeando?", increpa a su pareja, e insiste: "¿Por qué me estás golpeando? Yo no te estoy golpeando", mientras el sujeto le responde, prepotente, con insultos. "Me pegaste en la cabeza, ¿te crees muy macho?", lo cuestiona. En ese momento el hombre se levanta y lanza un puñetazo a la joven, todo ante la mirada de su pequeña hija.

"No me estés golpeando Fernando", comenta la mujer al tiempo que la menor de edad desaparee de la escena, asustada. "No te estoy golpeando", le responde el sujeto, quien rechaza una y otra vez las agresiones. Es entones que el agresor le arrebata el teléfono celular y se termina la grabación, antes de la brutal golpiza que le arrebataría la vida a Marlén, quien era originaria de Choix, municipio ubicado a caso 50 kilómetros de distancia de El Fuerte.

El agresor rechazó la golpiza a Marlén. Foto: Especial

Como última voluntad, donarán órganos de Marlén

Aunque en un principio los médicos que atendieron el caso dijeron a la familia de la joven que su grave estado de salud se debía a una malformación de nacimiento, su madre asegura que su muerte fue producto de las constantes golpizas que recibía por su esposo. Ana María, madre de Marlén, declaró que la joven ya había denunciado las agresiones ante la vice fiscalía general del estado en la zona norte; sin embargo, las autoridades no le brindaron protección. "Duró 5 años con él y lo que yo pienso es que de tanto golpe que él le dio lo detonó su mal. Delante de su hija lo hacía", explicó la familiar de la víctima al medio Luz Noticias.

A cinco días de los hechos, medios locales informaron que los órganos de Marlén serán donados en cumplimiento de una última voluntad. "Mi hija me dijo que cuando ella muriera, me dijo que ella quería que donaran sus órganos a personas que lo necesitan para poder ayudar a otras personas que necesitan, y nosotros estamos de acuerdo en donarlos", dijo la señora Ana María a Luz Noticias.

Marlén era madre de una pequeña, quien presenciaba las agresiones. Foto: Redes Sociales

