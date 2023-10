PAN va por acción de inconstitucionalidad para revertir la eliminación de los 13 fideicomisos del PJF

El Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados prepara una acción de inconstitucionalidad para revertir la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Jorge Romero, coordinador parlamentario del PAN en el Palacio Legislativo de San Lázaro, precisó que esperarán a que se apruebe en el Senado para presentar una acción de inconstitucionalidad, aunque esperan un gran amparo por parte de los más de 55 mil trabajadores que se verán afectados por la decisión de Morena.

“Nos puede no gustar el contenido de una reforma que extinga los fideicomisos, pero no podemos bloquear su debate, no podemos impedir que sí hay una mayoría que lo pretenda, ni siquiera es nuestra intención impedirlo y se lo explicábamos a los trabajadores, pero por supuesto también que van a contar con la interposición de nuestra acción de inconstitucionalidad y con toda la asesoría de lo que va a acabar siendo, yo creo que más que miles de amparos, un gran amparo colectivo”, comentó.

Jorge Romero señaló que no se pueden extinguir esos fideicomisos Foto: Especial

Aclaró que no puede evitar, ni será su intención como presidente de la JUCOPO, bloquear cualquier debate que se presente al interior de la Cámara baja, por lo que el único camino para contrarrestar la aprobación de la iniciativa que promovió el coordinador de Morena, Ignacio Mier, es la “judicialización”.

Acusa de que estén destinados a privilegios de ministros

Jorge Romero reiteró su rechazo de que los referidos fondos estén destinados a privilegios de ministros y magistrados, como lo afirma Morena y sus aliados.

“Rechazó categóricamente que estos fideicomisos sean para mantener lujos y privilegios de los ministros de la Suprema Corte como lo asegura Morena, no nos vamos a cansar de decirlo, ellos manejan como una narrativa que estos son fideicomisos que se extinguen porque no es justo que existan para los ministros fondos para diez mil asesores, viáticos infinitos, para 20 choferes cundo eso no es verdad y nosotros podemos comprobarlo", expuso.

Manifestó que los fideicomisos están compuestos por aportaciones individuales de los trabajadores, “si no fuera cierto, porqué están trabajadores manifestándose y cerrando calles”, indicó.

El Poder Judicial entró en un paro de labores Foto: Especial

Sobre la aprobación de la Ley de Ingresos, Romero Herrera indicó que se esperan cientos de reservas. El PAN, dijo, hará lo propio en torno al tema de la deuda y el valor del barril de petróleo, ya que el que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se presta para suspicacias ante un año electoral, principalmente porque lleva seis meses vendiéndose a 79 dólares el barril, y lo están estimando a 56.

“Ese es el peligro de la subestimación, que todo lo que recauden de más por haber estimado a la baja, ya tiene un manejo absolutamente discrecional por parte del gobierno, que es la razón por la cual nos estamos quejando de esta subestimación, y eso es lo es lo que para nosotros en un año como el que viene, consideramos muy delicado”, indicó.

