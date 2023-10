Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel entre los confirmados para la cumbre de migración en Palenque

Al alertar que se puede agravar el fenómeno migratorio, el presidente López Obrador dijo que le han confirmado asistencia para la cumbre sobre el tema, 7 de 11 presidentes y jefes de estado. Dijo que está confirmada la participación de Cuba, Colombia, Honduras, Haití, Venezuela, Ecuador y Guatemala para el encuentro el 22 de octubre en Palenque, Chiapas, titulado “Por una vecindad fraterna y con bienestar”.

Hizo un llamado a que las naciones con posibilidad económica ayuden para atender el fenómeno migratorio en lugar de enviar armamento para la guerra que es irracional.

“Van a estar los presidentes de Centroamérica, del Caribe, está confirmado el presidente Díaz-Canel de Cuba, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, Xiomara Castro de Honduras, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, el de Venezuela, Nicolás Maduro, viene también el de Ecuador, Guillermo Lasso y de Guatemala, Alejandro Giammattei. Hasta ahí, hasta ahora no sé de otros”, expresó.

El presidente señaló que en en caso de que no asistan los presidentes, estarán representados por vicepresidentes o cancilleres. “Es muy importante porque es un problema que puede agravarse, ya de por sí es preocupante, porque está creciendo el número de migrantes y tenemos que atender las causas, ir al fondo, no nada más estar conteniendo o pensando en militarizar las fronteras, los muros, eso no lo resuelve, hay que atender las causas, hay que ir al fondo”, enfatizó.

Miguel Díaz-Canel confirmó su participación en la cumbre de Palenque

FOTO: Archivo

Explicó que se tienen que crear opciones de desarrollo en los lugares de origen para que la gente no tenga la necesidad de buscarse la vida en otros países. Adelantó que uno de los puntos que se planteará es cómo los gobiernos pudieran contribuir a detener a sus migrantes ya qué hay países que están atravesando situaciones difíciles en lo económico.

“No cuentan con presupuesto, hay conflictos, ya sea por confrontaciones políticas, por el bloqueo en el caso de Cuba, que es inhumano, violatorio de los derechos de los pueblos, eso es un agravio mayor al pueblo de Cuba, el que se le bloquee, el que se castigue a quien quiera ayudarlos, el que no puedan llevar a cabo relaciones comerciales con ningún país porque las empresas son sancionadas”, refirió.

Con información de Noemí Gutiérrez e Iván Evair Saldaña

SEGUIR LEYENDO:

Ken Salazar pide al gobernador de Texas a no tratar el tema migratorio como un juego político

Implementan operativos para albergar a migrantes africanos varados en Hermosillo

AMLO dará el ejemplo y se vacunará en la Mañanera