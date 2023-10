"Basta, los queremos vivos": marchan por desaparición de tres jóvenes en el “corredor de la muerte”

Familiares y amigos de tres jóvenes desaparecidos entre los límites de Michoacán y Jalisco, marcharon este lunes en la ciudad de Morelia para exigir a las autoridades su aparición con vida.

Se trata de los hermanos, Bernardo y Primo Cruz Medina, y Jafet Tavira Adame, trabajadores del sector aguacatero que el pasado 3 de octubre salieron de Peribán, Michoacán a Guadalajara, Jalisco, para promocionar su producto y hacer crecer su emprendimiento.

Los familiares piden una audiencia con el gobierno del estado

Sin embargo, de regreso a sus hogares, los tres hombres que viajaban en una camioneta, perdieron comunicación con sus familiares y desde entonces se desconoce su paradero.

"Mis hijas esperan a su papá": los familiares piden una audiencia con las autoridades

“Mi esposo es un hombre bastante tranquilo, muy pacífico quien lo conoce lo sabe, es un excelente padre y un gran esposo y lo voy a encontrar los vamos a encontrar a los tres. Venían de Guadalajara fueron a llevar unas muestras de guacamole al aeropuerto que fueron enviadas a la ciudad de Cancún, mi esposo, ni mi cuñado ni Jafet, tienen un puesto político, pero merece como cualquier ciudadano michoacano, merece que lo busquen con la misma intensidad con la que buscar la alcaldesa de Cotija, mis hijas esperan a su papá”, señaló Mariela Alvarez Zárate, esposa de Bernardo Cruz Medina.

Este hecho fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE), sin embargo, los familiares piden también una audiencia con el gobierno del estado.

¿Cuántas personas han desaparecido en Michoacán desde 2018?

“Encontraron la camioneta, no sabemos nada, detuvieron a unas personas, no sabemos nada, de mis hijos, no sabemos nada. Sentimos mucha impotencia y las autoridades con tanta diplomacia, déspotas, orgullosos, altaneros, por favor ayúdennos. Quiero a mis hijos de regreso y a Jafet también”, suplicó Rosy Medina Zepeda, mamá de Bernardo y Primo Cruz.

Los cerca de 100 manifestantes lamentaron que, durante el actual sexenio, suman 2 mil 554 personas desaparecidas en Michoacán, muchas de estas desapariciones han ocurrido entre los límites de Michoacán y Jalisco, zona que se ha ganado el mote de “el corredor de la muerte”.

