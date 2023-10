Cae profesor de voleibol que secuestró a su alumna por 30 días, luego de acosarla por meses

Un profesor de voleibol, identificado como Rogelio "N", fue detenido por agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México FGJ-CDMX), luego de ser acusado por el secuestro de una adolescente de 16 años de edad, quien estudiaba en una escuela privada de la capital, donde conoció a su agresor. De acuerdo con las autoridades, la pequeña estuvo cautiva por más de un mes y previó a la privación de su libertad, ella fue víctima de acoso y grooming por parte del docente.

Según información recabada por medios de comunicación, la adolescente fue privada de su libertad el pasado 10 de septiembre y consiguió escapar de su captor el pasado 10 de octubre. La joven declaró, ante las autoridades, que Rogelio "N" ejerció violencia psicológica, física y sexual en su contra, por lo que consiguió huir con éxito. Cabe mencionar que la joven había sufrido acoso por parte del docente y grooming, es decir, el hombre le enviaba fotografías desnudo y le pedía contenido sexual.

La adolescente fue víctima de violencia psicológica, física y sexual. Foto: especial.

Detienen a Rogelio "N" por acosar y secuestrar a una alumna, ¿qué es el grooming en México?

Debido al grooming, la adolescente se relacionó con el docente, quien finalmente la raptó el pasado 10 de septiembre. Durante su tiempo con Rogelio "N", la pequeña fue víctima de distintos tipos de violencia, por lo que aprovechó un descuido de su captor para escapar y acudir ante las autoridades y sus familiares. Por estos hechos, el entrenador de voleibol fue detenido por agentes de la Fiscalía capitalina, mientras se refugiaba en Veracruz.

El profesor también es acusado por hacerle grooming a la adolescente. Según Procuraduría Federal del Consumidor, este término hace alusión a una práctica engañosa que realizan los adultos para ganarse la confianza y establecer algún tipo de amistad con una niña, niño o adolescente a través de Internet, ya sea vía redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea, correo electrónico, entre otros, con el fin de obtener imágenes o videos con connotación o actividad sexual.

En el grooming, los agresores contactan a sus víctimas por redes sociales. Foto: especial.

¿Cómo prevenir el grooming?

La organización Save the Children confirma que en el grooming el abusador envía, a través de un medio tecnológico, material sexual al niño o niña. Además, se suele hacer pasar por menor y adapta el lenguaje a la edad de la víctima. "Es una violencia igual de real que la física, pero de la que no se puede huir", detalla la organización. No obstante, existen una serie de recomendaciones para que los padres de familia protejan a sus hijos de estas practicas:

Usar herramientas de control parental que permitan bloquear, controlar o limitar el uso de aplicaciones o contenidos en Internet.

Configurar las opciones de seguridad de las redes sociales, juegos en línea o blogs que utilicen las niñas, niños y adolescentes.

Informarse sobre las redes sociales que utiliza y con quiénes se comunica.

Realizar un seguimiento de sus hábitos del uso de Internet.

