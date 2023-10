VIDEO: secuestran a una menor frente a su madre en sólo 30 segundos en el Estado de México

En redes sociales se volvió viral un video que muestra el momento exacto en el que una niña fue secuestrada frente a los ojos de su madre. Los hechos ocurrieron en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México y quedaron documentados gracias a cámaras de seguridad; decenas de internautas reaccionaron al clip y exigieron a las autoridades que el caso no quede impune y se localice a la menor de edad.

Las imágenes muestran a una mujer y a su hija caminando por un calle, cuando de pronto aparece un automóvil sedán y se aproxima a ambas mujeres. De forma inesperada, los pasajeros del vehículo sujetan a la menor de edad y la intentan meter al auto por la fuerza, esto ante la mirada de su madre, quien se aferra a la niña y trata de disuadir a los presuntos raptores. No obstante, sus esfuerzos fueron en vano y los hombres consiguen llevarse a la pequeña.

Hombres en un auto se llevaron a la niña. Foto: Twitter @SoyNaucalpan

¿Qué se sabe de la niña secuestrada en Estado de México?

En el clip se observa que la madre fue arrastrada por unos metros, debido a que seguía sujetando a su hija, aún cuando el vehículo ya estaba en movimiento. Personas que atestiguaron los hechos se acercaron rápidamente a la mujer para tratar de ayudarla a incorporase. De acuerdo con vecinos de la zona, el violento hecho ocurrió el pasado domingo 8 de octubre y se viralizó luego de que se hicieran públicas las imágenes tomadas por la cámara de seguridad de la calle.

Hasta ahora, se desconoce el paradero de la niña secuestrada, pero trascendió, en redes sociales, que la madre de la pequeña ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de México (FGEM), la cual abrió una carpeta de investigación, para dar con la ubicación de la víctima e identificar a los posibles secuestradores. Internautas han compartido el video para presionar a las autoridades y que el crimen no quede impune, aseguran que cada día aumenta la violencia en el Estado de México.

La mujer quedó tendida sobre el piso. Foto: Twitter @SoyNaucalpan.

Vecinos piden que las autoridades investiguen el caso

"Las autoridades no saben hacer nada en estos casos y pues así no se puede confiar en ellos"; "Ya esto se está volviendo habitual, tanto que ya nadie hace nada, ninguna autoridad se pronuncia por nada ni nadie"; "Cada niño que desaparece debe considerarse como un tesoro nacional perdido un acto que merece la movilización de todos y todas, estamos perdiendo"; y "creo que lo peor es la gente que sale a ver, que coraje, no tienen que salir corriendo pero si pueden molestarse en hablar a la policía, pero no, todos salen como si fuera un show", fueron algunos de los comentarios que recibió el video en redes sociales.

Cabe mencionar que el video ya está bajo el poder de la Fiscalía General del Estado de México (FGEM), quienes indagan sobre los datos de los presuntos responsables del video. En las imágenes de seguridad es posible ver las placas de auto y revisar la ruta que siguió el vehículo, según algunos internautas esto ayudaría a dar con el paradero de la pequeña. Sin embargo, hasta este lunes 9 de octubre, las autoridades no han dado a conocer más detalles sobre el caso que sigue conmocionando a la población.

