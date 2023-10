El día que el padre José de Jesús realizó un terrorífico exorcismo: "Tienen una fuerza brutal"

Dentro del mundo religioso, una de las más grandes incógnitas, es la de los exorcismos. El vaticano cuenta con más de 800 sacerdotes seleccionados por los obispos de cada demarcación para realizar estos ritos. Ésta institución data del año 1994, creada por Don Gabriele Amorth y el Padre René Chenesseau, y no solamente se encargan de corregir las posesiones, sino de la formación documental y de investigación de todos los miembros.

En México, por ejemplo, existen lugares reconocidos por la propia iglesia donde se realizan exorcismos. Tal es el caso de la Capilla de las benditas almas del purgatorio que se ubica en la Catedral de Nuestra Señora de los Dolores Soriano, ubicada en el municipio de Colón, Querétaro, hecha exclusivamente para sacar al demonio de los cuerpos de las personas.

En México existe una catedral para hacer exorcismos y padres preparados para ello. Crédito: Cuartoscuro

Aunque no es del todo público quiénes son los sacerdotes mexicanos que pueden hacer exorcismos, hay varios de ellos que han contado sus experiencias cercanas con personas definitivamente poseídas, pues también existen charlatanes que lo fingen, o quienes lo confunden con alguna enfermedad posiblemente mental.

Así lo contó el padre José de Jesús, mexicano destacado porque no solamente se ha hecho cargo de sus trabajos dentro de la iglesia nacional, también es parte de la vida pública de México como locutor de radio, conductor de televisión, y un largo etcétera. Aunque pocos lo sabían, en una entrevista con el podcast de Pepe&chema confesó que es capaz de realizar exorcismos, pero no solo eso, pues también realizó uno completamente en vivo.

En toda su carrera, el padre solamente ha hecho un exorcismo. Crédito: Pepe&chema podcast

El acercamiento con el demonio y entidades malignas

De acuerdo con el propio sacerdote, quien se dio a conocer en fechas recientes como un miembro del concurso MasterChef México, se trató de una mujer que llegó pidiendo ayuda a la iglesia. Supuestamente había estado en contacto con entes a través de la ouija o del tarot, entre otras prácticas. El día que entró corriendo, decenas de personas fueron testigo de cómo la mujer era jalada de sus ropas, pero nadie lo estaba haciendo. Además, al tocar el altar se desmayó y se fue la luz.

"Para que sepas que se trata de una persona poseída tiene que haber elementos claros no basta con que la gente lo diga, no basta con empezar a vociferar contra la iglesia, ni que haga cosas raras. Todo eso que pasa en las películas son efectos especiales, no pasa eso en un exorcismo real".

El vaticano cuenta con más de 800 sacerdotes seleccionados por los obispos de cada demarcación para realiza exorcismos. Crédito: Cuartoscuro

Agregó, entonces, que el primer paso es aislarse por completo con la persona que está sufriendo la posesión, no se puede hacer de manera pública, ni meter cámaras o tener acompañantes que no pertenezcan a la iglesia, porque se debe proteger la integridad de la persona, y es una indicación del propio vaticano. Por lo tanto, quienes realizan esta clase de ritos, y además los filman por puro rating, para transmitirlos en televisión o internet, no forman parte de la iglesia.

"Llegué a la casa, se sentía mucho frío en la casa, sabes tú que vas a enfrentarte con el demonio. Hablan idiomas de corrido sin estudiarlo, conocen cosas que nunca nadie les he dicho. Tienen una fuerza brutal, como si fueran 15 personas", confesó el sacerdote mexicano.

El sacerdote debe enfrentar en soledad al demonio. Crédito: Cuartoscuro

También aseguró que un sacerdote débil no puede ser parte de un exorcismo, pues el demonio buscará bajarla moral con palabras duras que no debe dejar que le afecten, y además utiliza agresiones físicas. No es todo porque al momento en que no pueden contra ti, se van contra los poseídos y ahí empieza la batalla pues el objetivo es conseguir que la persona pida ayuda a través de las palabras, y para ello hay que saber debilitar al mal.

"El demonio puede hacer que la gente caiga inconsciente. En el momento en que la persona puede hablar y pedir ayuda y orar en ese momento es donde puedes tener la acción para que el demonio salga. Lo más delicado es que el demonio ocasiona que la persona muera, porque si no pide ayuda, está condenada"

Al final, aseguró que se pudo ayudar a esta mujer, pero no siempre se trata de una sola sesión. Hay ocasiones en que un exorcismo puede durar varios días, incluso meses, hasta que por fin logras que las entidades demoniacas se vayan del cuerpo donde se están alojando.

