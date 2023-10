Salma Karen fue localizada con vida en el Edomex, la joven desapareció el 5 de octubre en Puebla

Seis días después de que se suscitara la desaparición de Salma Karen Pedroza Polito, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó que la joven de 28 años y nueve meses de embarazo fue localizada con vida por autoridades del Estado de México. La dependencia no brindó más detalles, pero aseguró que continúa con las investigaciones.

Sobre el bebé -cuya posible fecha de parto estaba prevista en estos días- no se informó si ya nació o no, hasta el momento los familiares de la joven desaparecida en el municipio de Puebla, no se han pronunciado sobre el hecho, aunque en días pasados estuvieron muy activos tanto en redes sociales como en medios de comunicación.

La localización fue confirmada por la Fiscalía. Foto: X.

En su búsqueda participaron dependencias de Puebla y del Edomex

Aunque la FGE de Puebla no ha emitido un comunicado dando a conocer cómo fue la localización de Salma Karen, el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, Luis Javier Cervantes, dio a "Milenio" algunos detalles sobre la misma. “Les puedo confirmar que está viva y hasta donde sabemos está sana”, aseguró el funcionario.

Agregó que desde que la dependencia tuvo conocimiento de la desaparición de la joven embarazada comenzaron las diligencias para localizarla, en las que participaron dependencias poblanas, además de mexiquenses. Dijo que realizaron el rastreo de la joven mediante cámaras de videovigilancia y con el uso de binomios caninos.

Durante seis días no se supo nada de ella. Foto: Facebook.

¿Cómo ocurrió la desaparición de Salma Karen?

Fue el pasado 5 de octubre cuando la joven embarazada envió un mensaje de texto diciendo que ya casi llegaba a su casa -en la colonia Bosques de Amalucan- y que se encontraba cerca de una tienda de conveniencia, pero jamás llegó, enseguida dejó de responder mensajes y llamadas, por lo que su familia reportó la desaparición y se activó una ficha de búsqueda.

Durante las investigaciones su esposo dijo que días previos a la desaparición de Salma Karen recibió mensajes de amenaza en los que les dijeron que no volvería a ver a su esposa, aunque no les tomó importancia. De manera extraoficial se dijo que la subieron por la fuerza a un vehículo Neon de color rojo, de un modelo atrasado y sin placas de circulación.

