Salma desapareció en Puebla: supuestamente fue secuestrada a pocos días de tener a su bebé

Salma Karen Pedroza Polito, tiene 28 años, nueve meses de embarazo, desapareció el pasado jueves 5 de octubre de 2023 cuando estaba cerca de su domicilio, ubicado en la colonia Bosques de Amalucan en la ciudad de Puebla, de acuerdo con sus familiares había salido a una tienda de conveniencia y envió un mensaje diciendo que ya iba a su casa, pero nunca llegó.

Salma fue secuestrada a días de tener su bebé

Tras no saber nada de ella, sus familiares acudieron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para denunciar su desaparición, por lo que la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla activó una ficha de búsqueda para localizar a la mujer. En redes sociales se denunció que las desapariciones han ido en aumento en la entidad y compartieron las fichas de las personas.

En estos días podría dar a luz. Foto: Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla.

¿Salma fue “levantada”? Su esposo denuncia que le llegaron mensajes extraños

El esposo de Salma reveló que el pasado lunes 2 de octubre recibió un mensaje en su celular en el que le dijeron que ya no volvería a ver a su esposa, pero él creyó que se trataba de una broma o equivocación, por lo que solo respondió que no tenía nada que ver con el asunto.

Por el antecedente de amenaza, el esposo de la mujer fue a la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión (FEISE), pero el personal le comentó que no podían hacer nada debido a que no había una exigencia de pago de rescate, por lo que no se consideraba como un secuestro.

El esposo de Salma reveló que el pasado lunes 2 de octubre recibió un mensaje en su celular. Foto: Captura de pantalla.

Fiscalía investiga la desaparición de Salma en Puebla, supuestamente la vieron en un auto

Tras ello el hombre se dirigió a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, donde se inició la carpeta de investigación respectiva. Señaló que la posible fecha de parto fue dada entre el 6 y 7 de octubre, por lo que les preocupa que el bebé nazca mientras ella no está.

De manera extraoficial, se dijo que Salma Karen fue subida por la fuerza a un vehículo Neon de color rojo, de un modelo atrasado y sin placas de circulación.

