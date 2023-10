Diputados proponen incluir la eutanasia como "un derecho" en la Ley General de Salud

Aunque con la oposición del Partido Acción Nacional, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados alista una iniciativa para avalar la eutanasia o muerte digna en México.

El titular de dicha comisión, Emmanuel Reyes, afirmó que, aunque falta aprobar la propuesta de objeción de conciencia, existen las condiciones para legislar en esta materia.

“Esta iniciativa tiene que ver con un problema serio de salud que hemos detectado a lo largo de estos últimos años y hay estudios muy claros del Comité de Ética y Bioética de la UNAM que nos dejó claro que estaríamos ya en condiciones de transitar a la eutanasia o la muerte digna”, indicó.

Reyes Carmona indicó que diputados de Morena, PRI, PVEM, PRD y MC avalan la propuesta que presentó para incluir la muerte digna en la Ley General de Salud, documento signado por legisladores de distintos grupos parlamentarios.

En la propuesta se plantea otorgar el derecho a las personas a que decidan sobre el término de su vida en sí mismos, de una manera feliz y tranquila, cuando padezcan una enfermedad terminal.

Tendrán foros de discusión en los que prevén que participen todos los sectores involucrados

“Esto no tiene que ser obligatorio, sino más bien tiene que ser un derecho, sobre todo en aquellos pacientes que presenten alguna enfermedad terminal crónica degenerativa y que ya no tengan esperanza de vida. Y si no deciden optar por esta opción, puedan recibir cuidados paliativos o quien decida padecer el dolor de muerte, también se respete”, precisó.

Oposición en contra de la muerte digna

Apuntó que éste es un tema de derechos humanos, el cual, en varios países del mundo ya se ha legislado, por lo que la Comisión de Salud iniciará el análisis de la iniciativa en las próximas semanas, con la oposición el Partido Acción Nacional, que impulsa el tema de cuidados paliativos para los enfermos.

Comentó que próximamente tendrán foros de discusión en los que prevén que participen todos los sectores involucrados, incluso la Iglesia, aunque también deben avanzar en una iniciativa para regular la objeción de conciencia que le de facultades a los profesionales de la salud “para poder aplicarle la eutanasia a un enfermo que ya no tiene esperanza de vida y solamente se sigue alargando su agonía, viviendo días de dolor”.

“La objeción de conciencia es un tema que todavía está pendiente de que suba al Pleno, porque se refiere a que se respete, por un lado, el derecho del paciente y, por otro lado, también se respeten los principios éticos, religiosos del profesional de la salud, pero que se tenga claro quién sí está dispuesto y quién no, es decir, que aquellos profesionales de la salud que no tengan ninguna restricción, también se le permita desarrollar libremente su trabajo”, explicó.

Con información de Elia Castillo

SIGUE LEYENDO:

Que los ayuden o los dejen morir: discapacitados bloquean el AICM para exigir ayuda al gobierno

Mexicanos a favor de la eutanasia: 7 de cada 10 pedirán la muerte asistida por enfermedad grave

dhfm