AMLO: Trolebús de Chalco hasta Santa Martha se inaugurará en febrero de 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que se inaugurará en febrero de 2024 el Trolebús de Chalco hasta Santa Martha cuya inversión es de 10 mil 500 millones de pesos.

Dijo que fue un compromiso que hizo durante su campaña de contar con un Trolebús para esa región, porque no daría tiempo de construir el metro.

“Se decidió hacer una obra, un trolebús de Ixtapaluca, Chalco hasta Santa Marta y ya está, construyéndose y antes de que yo termine el gobierno lo vamos a inaugurar, el Trolebus. Es una inversión de 10 mil 500 millones de pesos y se está haciendo con participación del gobierno del Estado de México y con participación del gobierno federal”, dijo

En su tercer día de gira por el estado y acompañado de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, dijo que el trolebús se conectará y será operado con el Sistema Colectivo Metro de la Ciudad de México.

“Va a conectarse con el metro de la Ciudad de México y va a ser administrado también por el sistema de transporte del Metro, porque se va a unir a todo lo que es el Metro de la Ciudad de México. Vamos a terminar esta obra de acuerdo a este informe, hoy la voy a supervisar, voy a ir a revisar lo que están trabajando. Me va a acompañar el General Loza, ingeniero militar, me va a acompañar a la revisión de la obra porque me están poniendo aquí en la tarjeta de que lo vamos a inaugurar en febrero del 24.”, apuntó.

El mandatario se comprometió a que se apoyará a los que menos tienen.



Ya quedó todo preparado, hay relevo generacional: AMLO

Al iniciar su sexto y último año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que continuará la transformacional porque “ya quedó todo preparado, es bueno el relevo generacional”.

Señaló que no podrán regresar los corruptos porque se acabó la robadera. Acompañado de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, López Obrador aseguró que ahora el pueblo trae a “mecate corto” a las autoridades.

“Y también decirles que tengan confianza porque ya quedó todo preparado, es bueno el relevo generacional, No va a haber ningún problema, no van a haber desviaciones, va a continuar la transformación, va a seguir adelante el movimiento. Yo no puedo seguir porque no lo permite la Constitución, pero además Soy partidario del lema maderista, sufragio efectivo, no reelección”, expresó entre gritos de los asistentes.

Comprometió que cuando termine su gobierno se retirará, “y no voy a estar, después que termine, ni de jefe máximo, ni de guía moral, ni de caudillo, mucho menos de cacique, ya termino mi ciclo”.

El presidente reiteró que no hay que dar marcha atrás a la transformación.

“Ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso, porque hicieron mucho daño estos políticos corruptos, neoliberales, neoporfiristas, no van a regresar por sus fueros, se acabó la robadera”, recalcó.

En el Deportivo “Luis Donaldo Colosio” hizo una consulta a mano alzada para evaluar las primeras semanas de trabajo de la maestra Delfina Gómez, “¡Qué levanten la mano los que piensan que está empezando, iniciando un buen gobierno, que levanten la mano”.

“¡Se la llevó maestra!”, exclamó López Obrador.

El presidente adelantó que se inaugurará en febrero de 2024 el Trolebús de Ixtapaluca, Chalco hasta Santa Martha cuya inversión es de 10 mil 500 millones de pesos.

Instruyó a que se amplíe el número de beneficiarios en este municipio de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas para estudiantes hasta nivel superior y de “La Escuela es Nuestra”.

Además, de que se entreguen los recursos de forma inmediata sin retrasos.

En su mensaje de bienvenida, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez afirmó que se fortalecerán los programas del bienestar en la entidad, “nuestro presidente tiene la visión de seguir apoyando a quien más lo necesita”.

“Los llevo en mi corazón, los llevo en mi mente y nunca olvidaré todo el apoyo que han dado para esta cuarta transformación”, expresó.

