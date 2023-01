Juez dicta prisión preventiva contra Ovidio "N" por solicitud de extradición a EU

Este viernes se llevó a cabo la audiencia inicial de Ovidio "N", hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán luego de su recaptura en Jesús María, Sinaloa. Fue el juez de control Gregorio Salazar Hernández quien decretó prisión preventiva en contra de "El Ratón" mientras se lleva a cabo el proceso de extradición. Se realizó en la sala de Juicios Orales número uno del Centro Federal de Readaptación Social No. 1, El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde permanece desde la tarde del jueves 5 de enero.

De acuerdo al reportero de N+, Mario Torres, la audiencia estaba prevista para las 11 de la mañana, pero el detenido no se encontraba presente en la sala, por lo que el juzgador decretó un receso de media hora, que se prolongó por hora y media hasta que Ovidio “N” llegó al recinto. Una vez ahí, representantes de Procedimientos Internacionales, de la Fiscalía General de la República (FGR) expusieron que desde septiembre de 2019 existe una carta diplomática de Estados Unidos para detener a “El Ratón” con fines de extradición. Los representantes de la FGR que hablaron ante el juez indicaron que el Departamento de Estado de Estados Unidos inició una investigación contra el hijo de “El Chapo”, basándose en mensajes de texto de teléfonos celulares, por lo que una Corte de Columbia lo acusó de tráfico de metanfetaminas, cocaína y marihuana.

Trascendió que los abogados defensores no hicieron uso de la palabra, salvo para realizar una solicitud al juez, que les permitieran introducir medicamentos, pues recientemente Ovidio “N” fue intervenido quirúrgicamente en el estómago, así mismo dijeron que padece depresión y ansiedad.

La primera foto oficial tras la detención de Ovidio "N". Foto: especial.

El juez de control ordenó que se permita la introducción de los medicamentos que Ovidio “N” requiere. Además pidió a los representantes de la FGR que inicien una carpeta de investigación contra la directora del Penal del Altiplano, pues no había razones para que no permitiera la presencia física del detenido.

Según testigos, la funcionaria no quería que Ovidio “N” abandonara el penal y se trasladara a las salas de juicios orales, por lo que solicitaba la audiencia se desarrollara virtualmente, esto por razones de seguridad. Sin embargo, el juez dijo que lo solicitado no era válido y pidió se abriera una investigación en su contra. Paralelamente le impuso una multa de 19 mil 244 pesos, por no cumplir con la notificación.

Respuesta de los defensores

Una vez que concluyó la audiencia, el defensor Alberto Díaz Mendieta ofreció una breve declaración. En ella aseguró que su cliente no ha contratado ningún despacho jurídico en Estados Unidos y que esa medida se tomará hasta ver la solicitud formal de extradición.

De igual manera, el abogado dio a conocer que en el caso de Ovidio “N'' se incorporarán dos defensores más. Agregó que la audiencia importante será en un plazo no mayor a dos meses y que probablemente se conforme un equipo con los otros dos abogados.

Medios de comunicación apostados a las afueras del Altiplano increparon al defensor sobre la salud de “El Ratón”, a lo que el litigante se limitó a decir que requería una dieta especial y medicamentos, tras las declaraciones se fue de manera veloz.

