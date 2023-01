FOTOS: Coyote regresa a su hábitat tras ser atropellado y pasar casi un año en rehabilitación

Un coyote que había sido rescatado por personal de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco fue liberado en el Cerro Viejo, en el Ejido de San Miguel Cuyutlán, este ejemplar fue rescatado por la dependencia el pasado 20 de mayo.

Las autoridades lograron auxiliarlo tras recibir un reporte ciudadano Foto: @GobTlajomulco

Luego de un reporte ciudadano en el que se informó el avistamiento de un animal lesionado y tirado sobre el camellón, probablemente tras haber sido impactado por algún vehículo, sobre Carretera a Morelia, a la altura del Parque Industrial Siglo XXI, en la población de Santa Cruz de Las Flores.

El animal se encontraba listo para ser reintegrarse a su hábitat Foto: @GobTlajomulco

Piden a la ciudadanía no lastimar a los animales silvestres

En primera instancia el coyote fue trasladado a una clínica particular para realizarle los estudios pertinentes y determinar el tratamiento que debía recibir. Tras casi un año de rehabilitación, el ejemplar se encontraba completamente listo para ser reintegrado a su hábitat, por lo que este domingo se realizó la liberación de manera exitosa en el Cerro Viejo.

Piden a la ciudadanía no lastimar a los animales silvestres y llamar al C4 en caso de que el ejemplar este en peligro Foto: Especial

La Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco recomienda a la ciudadanía que en caso de avistar animales silvestres en zonas urbanas, no los toquen, no los lastimen y no intenten atraparlos. Posteriormente realicen el reporte al C4 Tlajomulco: 3332834545 o a la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre: 3331383098.

SEGUIR LEYENDO:

Rescatan a un tigre, búfalos y avestruces en un rancho de Jalisco

Jalisco: cae pareja de ladrones en Guadalajara, robaron más de 15 mil pesos a tienda de autoservicio

Tensión en Jalisco: miembros del crimen organizado bloquean las carreteras tras operativo militar

DME