Ricardo Mejía apuesta por el rescate de la Región Carbonífera de Coahuila

El precandidato del Partido del Trabajo (PT) a la gubernatura de Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja, aseguró que la Región Carbonífera de Coahuila, que depende casi en su totalidad de la extracción de carbón, está olvidada por los gobiernos priistas y es necesario rescatarla.

Este viernes, Mejía visitó los municipios de Múzquiz y San Juan de Sabinas, en la Región Carbonífera de Coahuila, donde aseguró que la entidad no puede tener zonas de primer y de segundo nivel.

Aseguró que la entidad no puede tener zonas de primer y de segundo nivel Foto: Especial

“Hay una región agraviada por el olvido de gobernantes insensibles y corruptos, hoy hace falta justicia para la Región Carbonífera, no puede haber regiones de primera y regiones de segunda en nuestro estado, Coahuila tiene hambre y sed de justicia, los mineros, la gente del campo, los jóvenes, los maestros. Hacen falta más fuentes de empleo para nuestros jóvenes, quienes tienen la minería como la actividad más importante”, comentó.

“Necesitamos que llegue la justicia a la Región Carbonífera, no puede haber municipios privilegiados y municipios olvidados, todos somos Coahuila, requerimos oportunidades, educación, salud y bienestar”, aseguró Ricardo Mejía.

Mejía reiteró que sus intenciones de postularse en la elección para la gubernatura de Coahuila se basan en que hay un grupo que se ha apoderado, ha saqueado y ha acabado con la esperanza de los coahuilenses.

“Hoy vengo a la Carbonífera, aquí en Palaú, para decirles que esto se tiene que acabar, que los corruptos a la cárcel y el pueblo de Coahuila a gobernar. Hago un compromiso, vamos a combatir la impunidad, y aquellos que han saqueado y endeudado a Coahuila pagarán las consecuencias, no habrá impunidad”, dijo.

Volvió a arremeter contra Armando Guadiana

Agradeció al PT la invitación que le hicieron para postularse bajo sus siglas y volvió a cargar contra Armando Guadiana. “No porque a un candidato le pongan membrete de un partido bueno deja de ser corrupto. Aunque Guadiana se vista de Morena, Guadiana se queda. El que es corrupto, el que es defraudador, nada lo purifica. Frente al PRI, y una opción que no representaba a la oposición, teníamos que entrar a la pelea, por eso dijimos que el tigre despertó, porque el tigre somos todos, es el pueblo de Coahuila que no se va a someter, es el pueblo de Coahuila que tiene dignidad, porque Coahuila no se vende, Coahuila se defiende”.

SEGUIR LEYENDO:

Ricardo Mejía: “Nuestra alianza es con la sociedad”

Ricardo Mejía: “Ancira ya no debe tener control de Altos Hornos de México”

Ricardo Mejía iniciará su precampaña para la gubernatura en La Laguna

DME