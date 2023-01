Ricardo Mejía: “Ancira ya no debe tener control de Altos Hornos de México”

El precandidato del Partido del Trabajo (PT) a la gubernatura de Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja, aseguró que la solución más viable para rescatar a la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) radica en que Alonso Ancira decida venderla, esto al continuar sus actividades de precampaña en el municipio de Monclova, donde ofreció una rueda de prensa en la que se refirió a la situación que vive AHMSA, que actualmente se encuentra en crisis financiera.

“En el caso de Monclova, AHMSA, lo primero que hay que hacer es que ya no debe tener el control Alonso Ancira, es un barril sin fondo, no le van a pagar a los trabajadores”, dijo Ricardo Mejía.

El exfuncionario federal aprovechó para lanzar una crítica a su contrincante, el precandidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana, pues aseguró que está proponiendo que el gobierno le destine recursos al rescate de la compañía acerera.

“Guadiana quiere que le inyecten más lana para su socio y compadre”, aseguró Ricardo Mejía.

Ricardo Mejía: “Puedo ser aliado, pero no súbdito, no es traición”

Mejía sostuvo encuentros con militantes y simpatizantes del PT en la Región Centro, como parte de sus actividades de precampaña y se volvió a referir a las críticas que han hecho en su contra sobre que su candidatura sólo servirá para dividir a los simpatizantes de la cuarta transformación.

Aseguró que "el moreirato y alcahuetes querían que no hubiera una opción opositora” Foto: Facebook Ricardo Mejía Berdeja

“No se puede dividir lo que no está unido, la candidatura que impuso Mario Delgado, no le jaló el gallo, puedo ser aliado, pero no súbdito, no es traición. Traición es ser tapete del moreirato, estar en contra de trabajadores, despojar a campesinos, tenemos la conciencia tranquila. Si el moreirato y alcahuetes querían que no hubiera una opción opositora”.

