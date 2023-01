Fiscalía: el fatal choque de la Línea 3 del Metro fue provocado

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México concluyó que en los hechos atípicos del Metro, que ocurrieron en semanas pasadas, hubo acciones malintencionadas o dolosas, se trata del accidente en la interestación La Raza-Potrero de la Línea 3, donde se puede indagar presunto sabotaje, además de que el conductor ya fue detenido; el desprendimiento de vagones en la estación Polanco de la Línea 7, donde se realizaron maniobras para provocar un accidente y el incidente en la Línea 12, en la estación Ermita, donde la caja de vías estaba golpeada y fuera de lugar.

En un mensaje a medios de comunicación, el Vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, informó las conclusiones y posibles causas en cada hecho. Sobre el accidente en la Línea 3, donde una mujer perdió la vida y decenas resultaron lesionados el 7 de enero, se determinaron dos causas.

“La quema y corte doloso de los cables ubicados en dos registros de conexión que contienen cableado eléctrico, de comunicaciones, señalización y pilotaje automático en la estación Potrero, en sus costados oriente y poniente" declaró Ulises Lara como una de las causas.

Las autoridades continúan con las investigaciones Foto: Cuartoscuro

“La conducción negligente del tren número 24 que no respetó las medidas de conducción en modo de seguridad, que significa no rebasar los 35 kilómetros por hora, lo que asegura que ante cualquier eventualidad el conductor pueda responder y evitar accidentes, garantizando reacciones adecuadas con la distancia y tiempo suficientes en forma segura”, explicó Lara.

El viernes se reportó una falla en la señalización

Lara detalló que el viernes 6 de enero de 2023 a las 20 horas se reportó al Puesto de Control Central una falla en la señalización al interior del túnel afectando un conjunto de indicaciones que regulan el avance de los trenes.

A las cero horas del sábado 7 de enero, el equipo de la gerencia de mantenimiento técnico se presentó al cierre del servicio para hacer el diagnóstico y detectaron un enorme daño material, causado por la quema deliberada de cables en uno de los registros ubicados en la zona oriente de la estación Potrero, por lo que determinaron que la normalización del servicio llevaría el tiempo equivalente a varios turnos de trabajo.

Ulises Lara denunció que el conductor no respetó las medidas de seguridad al conducir el tren 24 Foto: Cuartoscuro

Esto motivó que se realizara una búsqueda en las inmediaciones del lugar, ubicado sobre la lateral de Insurgentes, en la parte norte del paradero, una camioneta, tipo pick up, con logotipos del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en cuyo interior se encontraba la caja negra correspondiente al tren 24.

Personal técnico del Metro indicó que retiraron dicha caja para trasladarla a sus talleres, por lo que inmediatamente la caja fue puesta en custodia por parte de la Policía de Investigación. Este hecho ha sido investigado y se han determinado responsabilidades respecto a las atribuciones de dicho personal.

Posterior a la fijación fotográfica por parte del personal de Servicios Periciales de la Fiscalía, la Policía de Investigación se trasladó a los talleres del Metro, ubicados en avenida Ticomán, donde se realizó la extracción de información de las cajas negras con los registros de actividades del 7 de enero, correspondientes al tren 23, el cual recibió el impacto.

Se determinó que dicho convoy salió de la estación Potrero a las 09:02 y llegó a ese punto a las 09:04 horas permaneciendo estacionado dos minutos.

Del estudio correspondiente a la caja del tren 24, el registro electrónico mostró que salió de Potrero a las 09:05 en Conducción Manual Restringida (CMR), rebasó el límite de velocidad y el sistema lo detuvo de inmediato, pero después registra un cambio a Pilotaje Automático alcanzando una velocidad de 45 kilómetros por hora hasta el momento del impacto contra el tren 23. No existe evidencia de que el conductor realizara frenado de emergencia o alguna otra maniobra para detener el tren.

Aseguran que el conductor conocía las condiciones en el tramo de Potrero-La Raza

El conductor ya había hecho una vuelta de Indios Verdes a Universidad y conocía las condiciones en el tramo de Potrero-La Raza por vía uno, esto es, el establecimiento de la marcha de seguridad y la determinación de obedecer la señal de Despacho Bajo Orden (DBO), que le indica al conductor que no puede avanzar aunque tenga semáforo en verde hasta que no se autorice; incluso se asignó a un Inspector de Conductores en la estación Potrero para repetir la instrucción de CMR (conducción manual restringida).

El domingo 8 de enero, durante los trabajos de reparación para el inicio de las operaciones de la Línea 3, se detectaron fallas en la vía dos del mismo tramo Potrero-Indios Verdes, y se descubrió que se debieron a un corte deliberado de cables en el registro de cableado eléctrico, ubicado en el lado oriente de la estación.

El daño mayor fue a una sección de aproximadamente 48 metros lineales, que durante su reparación representaron más de mil 200 empalmes y afectaba la señalización, comunicaciones y pilotaje automático.

“Se determinan como dolosos los actos realizados en los registros de conexión de cableado eléctrico, que mediante el uso de fuego y herramientas, afectaron gravemente el suministro de energía, comunicaciones, señalización y pilotajes automáticos, que pusieron en riesgo la operación de la Línea 3 del Metro en ambas vías del tramo correspondiente entre las estaciones Indios Verdes-La Raza, por lo que se inició una carpeta de investigación por el delito de daño doloso a vías de comunicación en contra de quien resulte imputable”, dijo Lara.

Incluso, derivado de las averías en el sistema de señalización y con el fin de no interferir en la prestación del servicio, el Puesto Central de Control (PCC) estableció, tomando como base los manuales técnicos de operación, la marcha de seguridad para la circulación de los trenes.

La marcha de seguridad señala que los operadores deben adoptar conducción manual restringida de los trenes, lo que significa, entre otras cosas, que deben circular a una velocidad máxima de 15 kilómetros por hora en curva y 35 kilómetros por hora en línea recta, además de que no podrán cambiar a otro modo de conducción, sin previa autorización del Puesto Central de Control. Por lo que queda prohibido cambiar a pilotaje automático durante este período de seguridad.

Específicamente, a las 9:06 horas del sábado 7 de enero se dio el alcance del convoy 24 contra el convoy 23 ubicado en la inter estación Potrero–La Raza, provocando el deceso de una persona y más de cien lesionados a quienes se les trasladó a hospitales para su atención.

El accidente en la Línea 3 dejó 1 muertos y más de cien heridos Foto: Cuartoscuro

A los agentes de la Policía de Investigación, en entrevistas en el lugar de los hechos, el personal técnico del Metro les indicó que habían retirado la caja del tren 24, señaló que lo anterior puede derivar en el delito de sabotaje, que se establece en el Código Penal bajo el que se rige la Ciudad.

Detienen a Carlos Alfredo "N", conductor del tren 24

Explicó que el conductor del tren 24 no se apegó a los lineamientos contenidos en sus manuales técnicos. También excedió el límite de velocidad en Conducción Manual Restringida (CMR) y cambió a conducción en Pilotaje Automático, cuando está prohibido en marcha de seguridad. No se comunicó en ningún momento al Puesto de Control Central (PCC) para notificar el cambio de tipo de conducción y no realizó ninguna maniobra para detener el tren y evitar el hecho.

Esto motivó a la judicialización y cumplimentación de la orden de aprehensión por la posible comisión de los delitos de homicidio y lesiones, ambos culposos, en contra de Carlos Alfredo "N", conductor del tren 24.

En cuanto al hecho descrito en torno a la caja negra, se actualizó la posible comisión del delito de ejercicio ilegal del servicio público, por lo que se ha solicitado al juez de control se cite a audiencia inicial al probable responsable.

Accidente en Línea 7 también fue con la intención de afectar al STC Metro

En cuanto a lo ocurrido el 15 de enero, en la estación Polanco de la Línea 7, donde hubo un desacoplamiento de dos vagones, se llegó a la siguiente conclusión.

“Las investigaciones y dictámenes periciales de la Fiscalía han determinado que la posición y limpieza del tornillo izquierdo de sujeción, localizado en el enganche del carro N1537, indica que se realizaron maniobras con la intención de provocar un incidente grave en la operación del Metro”, afirmó.

De acuerdo a la revisión de bitácoras, la revisión de los enganches semiautomáticos o acoplador Scharfenberg debe realizarse cada 6 meses, lo cual se cumplió, además de que la vida útil de las piezas y sus elementos era idónea de acuerdo a la temporalidad en la pieza marcada desde el último control de revisión.

El 23 de enero se registró un cortocircuito en la estación Barranca del Muerto de la Línea 7 del Metro Foto: Especial

Se identificaron indicios en uno de los vagones que muestran maniobras recientes en el área donde se ubicaba la pieza, como la ausencia de testigos que muestran los puntos correctos de sujeción de las piezas, entre otras acciones, que no pueden ser realizadas con el tren en movimiento. Por lo que hace al vagón subsecuente no se localizaron evidencias de manipulación.

“La falla se originó por una manipulación dolosa de los elementos de sujeción del enganche semiautomático o acoplador Scharfenberg.

“Se inició la carpeta de investigación contra quien resulte imputable, toda vez que por las acciones se presume la posible comisión del delito de daño doloso en vías de comunicación”, dijo el Vocero.

Caja de cambio de vías en Línea 12 estaba golpeada

Mientras que en el caso de la Línea 12, horas previas a la reinauguración del tramo subterráneo, cadenamiento 18+985 en el tramo Atlalilco–Mixcoac, el 14 de enero de 2023, se detectó en la estación Ermita, que la caja de cambio de vías estaba golpeada y fuera de su lugar.

“Dadas las huellas de hundimiento registradas en la pieza del Mecanismo de Cambio de Vía, éstas fueron realizadas con intencionalidad mediante una herramienta de construcción, de mecánica o similar" señaló Ulises Lara.

“Se trata de una acción dolosa ya que lo golpearon con el objetivo de inutilizar su funcionamiento y en consecuencia una operación de riesgo para el sistema de transporte de los usuarios de la Línea 12 en el tramo Atlalilco-Mixcoac. Los daños en el mecanismo de cambio de vía y en la tapa del mismo, obligaron a remplazarlos”, concluyó Lara.

En este caso, la carpeta de investigación se ha integrado con los dictámenes periciales, entrevistas y demás pruebas, a fin de ubicar a los posibles responsables por los daños al interior del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

En las últimas semanas se han integrado siete carpetas de investigación por hechos ocurridos en el Metro. Se trata de las tres anteriores (Potrero - La Raza, Atlalilco – Ermita, y Polanco); la cuarta por el hallazgo de un captor de pilotaje automático en la inter estación Hidalgo - Guerrero; la quinta por el descarrilamiento de uno de los carros motrices en el área de talleres El Rosario; una sexta por un corto circuito en la inter estación Barranca del Muerto-Mixcoac; y por último, una por corto circuito en la inter estación Terminal Aérea - Hangares.

