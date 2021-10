Claudia Sheinbaum: En caso de la Línea 12 del Metro, justicia no queda de lado con acuerdos reparatorios

Con los acuerdo reparatorios en el vaso de la Línea 12 del Metro, que colapsó en mayo pasado, la justicia no queda de lado, dijo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

La mandataria capitalina señaló que la Fiscalía General de Justicia local privilegió la justicia reparatoria.

"No, no, no queda de lado la cuestión de la justicia, justamente de lo que habló la fiscal, y estoy de acuerdo con ella, es que ella o, en este caso, la Fiscalía privilegió la justicia reparatoria, pensando justamente en las víctimas; entonces, puede ir una persona a la cárcel y, después, la pregunta es si eso es justicia o no", afirmó en conferencia de prensa.