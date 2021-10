¿No te has vacunado?, en la CDMX aplican dosis a todos los rezagados; te decimos a qué sede acudir

Habitantes de la Ciudad de México que por alguna razón no se habían vacunado contra el COVID-19 recibieron la primera dosis del producto biológico de AstraZeneca en el Centro de Exposiciones de Ciudad Universitaria.

Por segundo día, autoridades federales y capitalinas llevan a cabo la jornada de vacunación para personas rezagadas, en la cual estiman proteger a cerca 50 mil personas desde ayer y hasta el viernes 29 de octubre.

Después de muchos meses, la señora Ignacia Gómez, de 80 años, decidió vacunarse al superar su miedo pues creía que sería muy doloroso.

"Yo era cobarde, pero no duele nada. Hasta con perdón tuyo, yo decía: 'yo no me voy a poner esa chingadera, yo estoy fuerte y sana', pero sí vine y no duele", compartió doña Ignacia, vecina de la alcaldía Iztapalapa, quien acudió con ayuda de sus hijas.